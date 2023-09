Robert Vroman (87) uit Bavikhove is oudste Belgische draaiorgelspeler: “Heel tevreden dat ik dit nog kan doen op mijn leeftijd”

Robert Vroman is 87 lentes jong en bespeelt zijn draaiorgel nog steeds met evenveel enthousiasme als in zijn jeugd. Hij is nog elk weekend op pad om op rommelmarkten, tuinfeesten, recepties… te spelen. Op 1 oktober neemt hij deel aan het BK draaiorgelspelen in Brasschaat.

Er zijn weinigen zo positief ingesteld als de 87-jarige Robert Vroman uit Bavikhove. Sinds mensenheugenis speelt hij met zijn draaiorgel op allerlei evenementen in België, maar ook nog ver daarbuiten. “Ik ben heel tevreden dat ik dit op mijn leeftijd nog kan doen. Ik ben nog steeds niet veel thuis. Onlangs ging ik nog naar Normandië voor een evenement. Dat is zo’n 400 kilometer rijden, maar de afstand maakt voor mij ook niet echt uit. Eens ik in mijn auto zit, is het gewoon rijden.”

Heel intensief

De draaiorgelspeler kan zich niets anders dan zijn hobby herinneren: “Hoe ben ik erin gerold? Ik ben erin geboren! Ik kan me niets anders voor de geest halen dan dat ik draaiorgel speel. Sinds mijn pensioen in 1992 is het wel nog veel gegroeid. Ik heb toen meer en meer draaiorgels gekocht en verkocht en ben actiever geworden in het spelen. Nu is het nog altijd zo dat ik haast elk weekend een evenement heb waar ik naartoe ga. Ik ben graag onder de mensen en zolang het me fysiek blijft lukken, zal ik het doen. Ik ben geboren met mijn draaiorgel en zal er ook mee sterven. Het is natuurlijk wel iets heel intensiefs. Gelukkig staat mijn draaiorgel ondertussen al op wieltjes!” (lacht)

“Ik hoop dat ik in Brasschaat het BK eens kan winnen”

Robert is een van de vier West-Vlamingen die meedingt naar de titel van Belgisch kampioen orgeldraaien op 1 oktober in het centrum van Brasschaat. De andere provinciegenoten zijn Robert Florizoone uit De Panne, Ludo Leper uit Leisele en Norbert Vroman uit Lendelede. Robert Vroman zal deelnemen met zijn 36-toets Verbeeck-draaiorgel, Gitane genaamd, op dit moment zijn kostbaarste bezit: “Ik heb in mijn carrière al heel veel verschillende draaiorgels gehad, maar ik heb beslist om er maar een meer te houden. Je kan toch maar op één tegelijkertijd spelen!” (lacht) “Ik hoop dat ik in Brasschaat het BK eens kan winnen. Ik ben al eens tweede, derde, vierde… geweest, maar ik heb nog nooit gewonnen. Ik tracht altijd mijn best te doen en uiteindelijk zal de beste winnen. Er is een jury – die pas bij de prijsuitreiking kenbaar wordt gemaakt – die gedurende de namiddag rondloopt en de 21 deelnemers punten geeft op verschillende criteria: het contact met het publiek, de prestatie zelf en ook de uitstraling van de orgeldraaier. Ik weet alleszins dat ik goed scoor bij het publiek, want ik kan moeilijk zwijgen.” (lacht)

MechaMusica-award

Begin dit jaar kreeg de 87-jarige muzikant bovendien al de MechaMusica-award tijdens een nieuwjaarsviering in het orgelmuseum De Zoeten Orgel in Leffinge. Vroman vertelt hoe die avond verliep: “Ik was daar gevraagd, maar had geen idee dat ik die prijs zou winnen. Ik moet toegeven: ik ben doof aan het worden. Ik had net een nieuw gehoorapparaat gekocht, maar had die thuis vergeten. Ik zag wel dat er van alles in die microfoon werd gezegd, maar had niet door wat er gebeurde. Plots tikte iemand op mijn schouder en zeiden ze me dat ik het podium op moest. Blijkbaar had ik de award gewonnen!” (lacht)

“Ik wist wel dat de prijs bestaat en het is leuk om zo’n beeldje te krijgen. Ik heb het naast de foto van mijn overleden vrouw gezet in de woonkamer. Ik weet dat ze trots op me was geweest. Ze overleed elf jaar geleden. Kijk, die erkenning is leuk, maar daarvoor doe ik het niet. Als ik op een evenement speel, dan doe ik dat voor de leute. Het geld dat ik ermee verdien, is bijkomstig.”