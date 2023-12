Rik Beuselinck is al 50 jaar lid van KH Sint-Cecilia Oedelem

Onlangs werden 13 leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Oedelem gehuldigd voor hun trouw aan de vereniging. Rik Beuselinck spande de kroon en is al 50 jaar lid.

Op twaalfjarige leeftijd zette Rik Beuselinck voor het eerst een voet in de repetitiezaal van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Oedelem. Aangezien zijn vader en zelfs grootvader al lid waren, was het vanzelfsprekend dat Rik in hun voetsporen zou treden. “De vereniging bestaat sinds 1839 en mijn familie is lid van de muziekgroep sinds 1939. Ondertussen speelt mijn oudste zoon mee en ook mijn kleindochter speelt al haar eerste noten”, vertelt Beuselinck. “We kregen een aantal lessen notenleer. Zodra we dat een beetje onder de knie hadden, gingen we mee naar de repetities.” Die wekelijkse repetities op zaterdagavond waren volgens Beuselinck memorabel en verschillen sterk met hoe de organisatie nu werkt. “We werden tussen twee oudere mannen gezet en konden ons instrument niet kiezen. Toen waren alle instrumenten eigendom van de harmonie, dus we kregen toegewezen wat er nog in de kast lag. In mijn geval was dat een klarinet”, gaat Beuselinck verder. Elke zaterdag werd een uur lang gerepeteerd, waarna het tijd was voor een pauze aan de bar. Nadien deden de muzikanten nog even verder om opnieuw te eindigen aan de bar. “Vroeger speelden we enkel op marktjes de typische harmoniemuziek. Pas later organiseerden we ook zitconcerten. Daarnaast maakte de grootte van onze vereniging een enorme evolutie door. Soms repeteerden we met een viertal mensen, nu spelen we met 60 muzikanten en repeteren we wekelijks met meer dan 40 mensen vanuit de ruime regio rond Beernem.”

Kameraadschap

Vroeger werden de mensen van de harmonie soms afgeschreven als pintendrinkers, maar nu is daar volgens de muzikant niks meer van aan. “Nu spelen we muziek op hoog niveau en vormen we een hechte groep met mensen van verschillende achtergronden. Toch blijft het kameraadschap belangrijk, want anders hou je dat niet vol. Door de variatie in mensen wordt onze muziek ook gevarieerd en trekken we elkaar omhoog. Dat maakt het des te fijner. Ik wil er in ieder geval nog een aantal jaar bijdoen”, besluit Beuselinck. (AVH)