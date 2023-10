Ricardo (15) brengt eerste single uit

Ricardo Coopman (15) heeft zijn eerste single uitgebracht. De zoon van Kurt Coopman en Saskia Bouckaert zit in het derde jaar bakkersopleiding. “Ik ben van kleins af aan in de ban van muziek, vooral Nederlandstalige schlagers. Meezingen met Willy Sommers, Get Ready! en Yves Seghers…: laat maar komen. Ik heb de passie voor muziek geërfd van mijn pa. Die was ooit charmezanger, maar toen hij ma leerde kennen, gooide hij het over een andere boeg. Op mijn eerste cd staan twee nummers: de meezinger ‘Ik ga leven’ van Rob Van Daal, en het meer ingetogen ‘O, luister toch’, geschreven door Ferry de Lits en ooit gezongen door Bobby Prins en Ben Cramer.” De single kost 7 euro en is te bestellen via 0470 03 52 68 of bouckaertsaskia@gmail.be. (LB)