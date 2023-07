Rekkemse komiek Nicolas Bauwens (37) schrijft lied met opvallende boodschap: “Een madam met een beetje pak aan? Waarom niet?”

Sociale media, op café gaan of zelfs Tinder? Als het van Rekkemse komiek Nicolas Bauwens (37) afhangt, dan is de serenade helemaal terug van weggeweest. “Mensen moeten nu niet denken dat ik een vrouwenjager ben, maar mocht een dame zich door dit liedje aanbieden? Ik zou niet neen zeggen.”

‘Ik zoek een madam, met een bitje pak an’. Het zijn de poëtische woorden die het nieuwste liedje van Nicolas vorm geven. Op het ritme van ‘Who can it be now’, de klassieker van Men at work, brengt hij een moderne versie van het liefdeslied naar buiten. “Het is maar om te lachen hé”, steekt de Rekkemse raskomediant van wal. “Ik vond het gewoon leuk om dergelijk liedje te schrijven, in tijden dat we allemaal proberen om zo perfect mogelijk te zijn. We zijn allemaal veel teveel bezig met dingen die er eigenlijk niet toe doen, waardoor we vaak de ware aan onze neus voorbij zien gaan. Een madam met een beetje pak aan? Waarom niet?”

(Lees verder onder de video)



Nicolas is zelf vrijgezel, maar verduidelijkt meteen dat het om een parodie gaat. “Het is en blijft allemaal om te lachen hé. Straks denken ze nog dat ik één of andere rokkenjager ben die stiekem naar de meisjes zit te koekeloeren. Mocht er zich nu een dame aanbieden omdat ze het liedje hoorde? Dan zou ik toch geen neen zeggen. Wie weet staat de ware, na het horen van mijn nieuwste schijf, op en komt ze aan de deur bellen?”