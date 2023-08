Regi en Camille zorgen voor massale opkomst aan Q Beach House in Oostende

Een week voor het Q Beach House in Oostende de deuren sluit na de zomervakantie, stonden Regi en Camille er op het podium voor het laatste concert van de zomer. Dat lokte duizenden mensen naar het Oostendse strand.

Artiesten zoals Metejoor, Pauline Slangen, Suzan & Freek, Dean Lewis, Berre, Pommelien Thijs, Gustaph en Aaron Blommaert gingen Regi en Camille vooraf. Het leek wel of de weergoden de aanwezigen het laatste concert van de zomer gunden, want waar het zondagmorgen nog regende, scheen de zon in de middag volop.

Grootste hits

Regi bracht er zijn grootste hits en het publiek danste gretig mee. De duizenden mensen in het publiek dansten op de tonen van Walk on water, Kom wat dichterbij, Horen, zien en zwijgen, enzovoort. En dan moest de populaire Camille nog komen. De hitsensatie van het moment werd met een luid applaus verwelkomd door jong en oud. Ook zij bracht er haar grootste hits zoals we dat van haar gewoon zijn. Het publiek kon het allemaal wel smaken.

280.000 bezoekers

Daarmee wordt een zomer lang live radio maken in Oostende afgesloten, al blijft het Q Beach House nog de hele week open. Zo’n 280.000 mensen brachten afgelopen zomer een bezoek aan het terras en de radiostudio van Qmusic.