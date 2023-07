Reeks beiaardconcerten zorgt voor muzikale zomer in Menen

De Meense beiaard vierde onlangs zijn 60ste verjaardag en voormalig stadsbeiaardier Frank Deleu zal ook eind deze zomer als 9de ereburger worden gehuldigd. Reden te meer om dit mythische instrument ook dit jaar weer in de kijker, of beter ‘in het gehoor’, te zetten.

“Onze beiaard speelt een belangrijke rol in ons culturele stadsleven. Daarom ook dat wij iedere zomer steevast een mooie reeks beiaardconcerten programmeren. Zo ook dit jaar”, zegt een enthousiaste schepen van cultuur Griet Vanryckegem. Op vijf donderdagavonden zullen de muziekliefhebbers in het kader van Boulevard Solar de komende weken terecht kunnen op de binnenkoer van het stadhuis om volgende beiaardconcerten mee te pikken:

– 6 juli: Brecht Berteloot, adjunct-stadsbeiaardier van Brugge met poëzie gebracht door Tine Moniek onder het thema ‘Grenzen’

– 13 juli: Brecht Berteloot, adjunct-stadsbeiaardier van Brugge

– 10 augustus: Daniel Thomas (CH), beiaardier van Pully (Lausanne)

– 17 augustus: Wim Berteloot, stadsbeiaardier Menen en Brugge

– 24 augustus: Wim Berteloot, stadsbeiaardier Menen en Brugge

Unieke concerten

De concerten beginnen telkens om 20 uur en duren tot 21 uur. “Iedereen zal tijdens het concert ook kunnen genieten van een drankje. Ik bedank alvast onze stadsbeiaardier Wim Berteloot die zich, net als zijn voorganger Frank Deleu, jaarlijks inzet om tijdens de zomer deze unieke concerten aan te bieden”, zegt Griet. “We zullen tijdens deze concerten niet louter klassieke muziek spelen, maar alsook muziek waar iedereen wel iets aan zal hebben”, aldus Wim.

Menen Zingt

Op zondag 9 juli staat ‘Menen Zingt’ in het teken van Vlaanderen Feest. “De Nederlandstalige coverband De Kemels zet die dag vanaf 11 uur het Brouwerspark in lichterlaaie. Met hun spetterende liveshow boordevol aanstekelijke popsongs uit Vlaanderen en Nederland die tot het collectief geheugen behoren, laten zij iedereen meezingen. Het word een mooie afsluiter van het CC Zomerfestival dat weekend in het Brouwerspark én een origineel evenement om de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli te vieren”, besluit schepen Vanryckegem. (Nicolas Verhaeghe)