Red Sebastian lost videoclip van Songfestival-nummer ‘Strobe lights’: bekijk het hier!

Zonet stelde Red Sebastian, die in mei ons land vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival, de videoclip van zijn nummer Strobe lights voor.

Net als de song Strobe lights zelf brengt ook de videoclip een ode aan de energie van ravecultuur. De videoclip van Strobe lights combineert surrealisme, energieke visuals en opvallende cinematografie om een filmische koortsdroom te creëren. De video is een trip door een steeds veranderende wereld waarin realiteit en illusie vervagen. Centraal in de video staat Red Sebastian, die een lift instapt en onbewust aan een hallucinerende reis begint door alternatieve realiteiten.

© VRT

Op elke verdieping ontdekt hij een nieuwe, opwindende wereld. Zijn mysterieuze alter ego ‘Rave Sebastian’ is zowel een gids als uitdager. Hij trekt Red Sebastian steeds dieper in de onbekende werelden. Met elke stop stijgt de spanning en wordt de sfeer intenser. Tot Red Sebastian niet langer een passagier in de lift is, maar zelf deel wordt van de waanzin.

Het idee voor de videoclip kwam van Red Sebastian – Seppe Herreman – zelf: “In het nummer Strobe lights speel ik vocaal met hoogtes en laagtes, en dat wilde ik visueel doortrekken—zoals ik eerder in de finale van Eurosong 2025 deed. Maar deze keer met een échte lift waarin we ook écht konden feesten. Daarnaast vond ik het leuk om te spelen met het contrast tussen de alledaagse Seppe en het showbeest dat Red Sebastian is. Ik hoop dat iedereen de clip net zo epic vindt als ik!”

© VRT

De videoclip werd geregisseerd door Pascal Baillien, die eerder al de videoclip van The hum van Dimitri Vegas en Like Mike regisseerde. Yves Ruth was creative director en verzorgde de choreografie. De opnames van de videoclip vonden volledig plaats op VRT.

Bekijk de clip hier: