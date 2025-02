Red Sebastian is klaar voor het grote podium: “Ik zal zelfs mijn rood beddengoed meenemen naar Eurovision”

Seppe Herreman uit Oostende, beter gekend als Red Sebastian, zal in mei mogen schitteren op het grote podium van Eurovision in Bazel (Zwitserland). Zaterdagavond won hij de Belgische preselectie van Eurosong. Het besef begint langzaamaan door te druppelen bij Red Sebastian, maar het lijstje met benodigdheden – waaronder rood ondergoed, sokken en beddengoed – ligt al klaar. “Ik ga natuurlijk naar daar met het hoogste doel en dat is winnen”, klinkt het strijdvaardig.

Met een monsterscore van 423 punten haalde Red Sebastian het van de zeven andere kandidaten, waaronder Stefanie Callebaut uit Kortrijk en Le Manou afkomstig uit Veurne. Op dinsdag 13 mei zal hij ons land vertegenwoordigen tijdens de eerste halve finale, maar hij wordt nu al getipt bij de internationale pers als een van de favorieten.

Hard werken

Red Sebastian was dan al de favoriet bij het publiek en ook bij de internationale Eurovisionfans, toch zag hij zelf zijn overwinning in Eurosong niet aankomen. “Ik had al in het nieuws zien verschijnen dat mensen mij getipt hadden. Maar er waren nog zeven andere fantastische kandidaten tegen wie ik het moet opnemen, met elk hun sterke performance. Dus ik wist al dat ik nog harder zou moeten werken. Ik ben nuchter gebleven en heb er alles voor gedaan. Meedoen aan Eurovision is mijn absolute droom, maar ik mocht van mezelf niet te hard van stapel lopen op voorhand.”

“Ik ben nuchter gebleven en heb er alles voor gedaan. Meedoen aan Eurovision is mijn absolute droom”

Het besef is bij Seppe nog niet binnengesijpeld na een korte nacht. “Nee totaal niet. Ik vraag me al de hele tijd af of het droom is en wanneer ik ga wakker worden. Ik vrees dat ik nog een paar dagen zal nodig hebben om het te beseffen. Ik zie op Instagram ook allerlei pagina’s rood kleuren en ik houd ervan. Mijn berichten heb ik zelfs nog niet durven open, mijn gsm staat sinds gisterenavond niet meer stil. Ik denk dat het een paar uur in beslag zal nemen om iedereen te antwoorden. Gelukkig kan ik maandag nog even uitblazen en bekomen. Maar dinsdag moet ik al terug voor de klas staan.”

Zijn overwinning in Eurosong droeg Seppe op aan zijn oma, die hij onlangs verloor. “Ik wilde iets van haar bij mij hebben. Mijn opa heeft een ketting gegeven die zij altijd droeg en sindsdien heb ik die niet meer afgedaan.” (Kijk hieronder naar het optreden van Red Sebastian)



“Mijn eerste herinnering aan het Eurovision was vooral de junior versie”, gaat Seppe verder. “Ik ken ook al die liedjes nu nog altijd van buiten. De Dalton Sisters, Thor, jodelen met Laura Omloop, Shut up van Oliver, dat waren goeie tijden. Het eerste wat me is bijgebleven van de echte Eurovision was de act van Lordi. Ik was toen zes jaar en ik had wel wat schrik van hun act met die maskers en kostuums. Maar aan de andere kant deed me dat ook beseffen dat er niets te raar is voor Eurovision en dat je daar gewoon jezelf kan zijn. Als kind was ik zeer uitgesproken en excentriek, en nu nog. Dat toonde me dat ik gewoon mezelf kan en mag zijn.”

Strobe Lights

Red Sebastian zal ons land vertegenwoordigen met het liedje Strobe Lights. “Het is voor mij erg belangrijk dat ik meeschrijf aan de nummers. Toen ik hoorde dat ik mocht meedoen aan Eurosong ben ik met Billie Bentein, Ameerah A. Roelants en Willem Vanderstichele in de studio gedoken en uiteindelijk hebben we 12 nummers geschreven. Er zat van alles wat tussen: pop, een echte ballade, een liedje in de stijl van Bad Romance, zoals Lady Gaga en ‘Strobe Lights’ was de allerlaatste. Ik wilde nog een échte club banger (clubhit, red.).”

“Waar het feestje is – thuis of in de club – maakt voor mij niet uit, zolang ik maar kan dansen met mijn vrienden”

Zijn liedje is een ode aan het uitgaansleven in België. “We hebben ons geïnspireerd op die nineties en nillies dance cultuur, waar we in België zo sterk in zijn, zoals de Zillion. De boodschap is dat je van het leven moet genieten. Het lied gaat over een ongeplande avond uit, waarvan je niet weet hoe die zal eindigen. Dat vind ik zelf soms de leukste avonden, want dan ligt er geen druk op. Waar het feestje is, maakt voor mij niet uit, thuis of in de club. Zolang ik maar kan dansen met mijn vrienden op goede muziek.”

Het grote werk

In mei mag Red Sebastian zijn nummer brengen op het grote podium van Eurovision. “Sowieso wordt het een geweldige ervaring. België werd uitgeloot voor de eerste halve finale en die valt net op mijn verjaardag. Ik denk dat dat de beste verjaardag ooit zal worden, het wordt moeilijk om dat te overtreffen. Ik weet dat er ook veel andere dingen komen bij kijken, zoals de talloze interviews. Ik denk dat ik nog eens te rade ga gaan bij Stef (Gustaph) en Laura Tesoro, want zij weten nu wat er op mij afkomt.”

“Of we de act hetzelfde gaan houden als tijdens de finale van Eurosong weet ik nog niet. Het is een groot podium om te vullen en ik wil mijn lied daar ook sterk kunnen neerzetten. Dus we gaan nog eens goed brainstormen of we deze act houden en eventueel nog wat finetunen of dat we het volledig schrappen en voor iets volledig nieuws gaan. Ook de outfit ligt nog niet vast. Ik zoek een stylist die mijn verhaal goed kan vertellen. Misschien wordt dat wel Tom Eerebout, die ook al Gustaph en Lady Gaga stylede. Het kleur ligt wel al vast”, grapt Seppe.

“Wat ik zeker meeneem naar Eurovision zijn mijn rode onderbroeken, kousen en rood beddengoed”

“Ik ga naar Bazel met het hoogste doel en dat is winnen. Het zou leuk zijn als dat lukt, zo 40 jaar nadat Sandra Kim voor ons het festival won. Eurovision kleurt nu al rood door Zwitserland. Ik hoop dat ik het nog meer kleur kan geven en dat we er volgend jaar dan nog een rode editie van kunnen maken hier. Mijn slogan is niet voor niets ‘Paint 2025 red’ en hopelijk ook 2026. Wat ik zeker ook meeneem naar Eurovision zijn mijn rode onderbroeken, kousen én rood beddengoed. Het moet in thema blijven en het is nét iets te diva om dat te vragen van het hotel”, lacht Seppe.

“Verder ga ik ook mijn ouders meenemen”, gaat Seppe verder. “Zij staan al sinds dag 1 achter mij. Jarenlang kon ik rekenen op taxi mama en taxi papa om me te brengen van de dansschool naar de muziekschool enzovoort. Ik ben hen zo dankbaar voor wat ze allemaal hebben gedaan, dus zij moeten er zeker bij zijn. Ik hoop dat mijn beste vriend Manu Van Acker er ook kan bij zijn. En moest het kunnen, neem ik ook stiekem mijn kat mee, maar ik vrees dat dat niet zal lukken. Gelukkig heb ik een tattoo van haar en is ze er zo altijd bij.”

Controverse

Rond de vorige editie van Eurovision was er heel wat controverse door de deelname van Israël en het diskwalificeren van Joost Klein, die meedeed voor Nederland. Toch vertrekt Seppe met een gerust hart naar Zwitserland. “De organisatie heeft veel geleerd uit wat er vorig jaar allemaal gebeurd is. Dit jaar voorzien ze blijkbaar ook een ‘quiet room’, waar artiesten terecht kunnen na hun optreden om tot rust te komen, weg van alle camera’s en sociale media. Iedereen is menselijk en kan fouten maken. Het is goed dat ze er dan nu iets aan doen.”

“De organisatie van Eurovision heeft geleerd uit wat er vorig jaar allemaal gebeurd is”

Voor Seppe draait Eurovision rond de muziek. “Ik ga naar daar voor de muziek en blijf uit de politieke zaken. Maar ergens glipt dat natuurlijk toch mee naar binnen. We kunnen daarover heel kort zijn: ieder slachtoffer is er een te veel. In welk conflict ook en in welke kant ook. Israël heeft al hun kandidaat voorgesteld aan het publiek. Wat zij heeft meegemaakt, zou niemand mogen meemaken. Maar ik wil me daar vooral focussen op de muziek, waar Eurovision ook rond draait.”

Schoenen te vullen

De laatste West-Vlaamse artiest, die naar Eurovision mocht gaan, is Ingeborg in 1989. “Ze heeft me al een berichtje gestuurd om me succes te wensen. Vorig jaar mocht ik ook al haar backing vocal zijn, dus ik ken Ingeborg al een beetje. Het is leuk dat het West-Vlaamse ons zo kan verbinden. Het zijn wel grote schoenen om te vullen, maar ik zal mijn best doen.”

“Mijn grootste droom is om ooit een MIA te winnen en op de main stage te staan van een Belgische festival”

Seppe durft stiekem ook al verder te dromen van zijn muziekcarrière na Eurovision. “Mijn grootste droom is een MIA winnen. Ik hoop dat ik ook ooit op de mainstage mag staan van een festival zoals Rock Werchter, Pukkelpop of misschien zelfs Tomorrowland. Als ik dat kan waarmaken, zou dat super zijn. Het is al zo lang geleden dat ik nog naar een echt festival ben kunnen gaan. Nu ik met muziek bezig ben, zijn mijn zomers zeer druk. Hopelijk beleef ik het binnenkort van de andere kant.”