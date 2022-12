Red Rock Rally in Brugge opent de inschrijvingen voor jonge West-Vlaamse bands

De inschrijvingen voor de jaarlijkse Red Rock Rally in Brugge zijn geopend. Welke jonge West-Vlaamse bands willen op 1 mei 2023 in het Brugse Astridpark het podium delen met de Antwerpse garagerockband Meltheads en een prijs in de wacht slepen?

Rockliefhebbers kennen ongetwijfeld het Antwerpse garagerockviertal Meltheads van de nu-al-Belpop-klassieker ‘Naïef’. Wekenlang blonk de single aan de top van De Afrekening.

Postpunk

2022 was voor deze vier jonge sinjoren een topjaar. Ze haalden de finale van de Nieuwe Lichting, zilver op Humo’s Rock Rally én waren geselecteerd maar niet beschikbaar voor de Red Rock Rally in Brugge, waarna wel shows op Pukkelpop, de Lokerse Feesten en in zowat elke groezelige bar in de Lage Landen volgden. Met hun rotaanstekelijke, slimme postpunk en een live-reputatie die zich verspreidt als een lopend vuurtje, krijgen ze gegarandeerd volgend jaar ook hartje Brugge aan het koken.

Want Meltheads staat op 1 mei 2023 wel op het podium van de Red Rock Rally in Brugge. Het gelijknamig concours voor beloftevolle rockbands start zijn inschrijvingen. De jacht op talent van eigen bodem is begonnen. “We zetten op 1 mei in de namiddag vier talentvolle bands op ons podium”, zegt organisator Mario Willemsens.

“Onze jury selecteert in samenwerking met Brugotta één Brugse band, één band uit West-Vlaanderen en nog twee bands uit Vlaanderen of Brussel voor de ‘grote finale’. We geven dus vier bands een podium, publiek, een mooie prijzenpot én een topervaring. “

Prijzenpot

De prijzenpot voor de winnaar kreeg een flinke upgrade en bestaat dit jaar uit: 500 euro, een podiumkans van Cactus Muziekcentrum, acht uren repetitietijd in The Jamm, twee dagen studiotijd in Shellshock Studio én als kers op de taart een bandshoot bij rockfotograaf Alex Vanhee.

Inschrijven kan snel en makkelijk dankzij Vi.be.