Red D is hoofdact van tweede editie festival Vloeistof in Tielt

Na een eerste succesvolle openluchteditie pakken de organisatoren van Vloeistof op vrijdag 22 april uit met een indoorevenement en dansfeest onder de naam ‘Vloeistof heeft huisarrest’. In het Tieltse JOC, de bijzaal van de Europahal, brengen de organisatoren zwoele house en disco met als hoofdact Red D, een icoon in de housewereld.

Oprichters van Vloeistof, Lander Sucaet, Benjamin Vandenhende, Kim De Roo en Eliot Van Haute, beloven een knallend dansfeest. “Toen in het najaar van vorig jaar Jeppe Verdoodt, uitbater van café d’Hespe, ons vroeg om een evenement te organiseren in zijn zomerbar De Mala hebben we Vloeistof opgericht”, zegt Lander.

“De eerste editie draaide rond het muziekgenre drum ‘n bass en was een schot in de roos. Wij zijn allemaal met muziek bezig en willen met onze organisatie verschillende genres brengen.”

Verschillende genres

“Zo staat onze tweede editie in teken van house en disco. Naast lokaal talent konden we dus ook een bekende naam in de housewereld strikken. Red D draaide al eerder in grote clubs zoals Kompass Club Gent, Fuse, bars in Londen en Berlijn en Tomorrowland. De naam van ons evenement ‘Vloeistof heeft huisarrest’ is een knipoog naar de pandemie. We willen een huiselijke sfeer brengen en we zitten als het ware allen samen in huisarrest in een fuifzaal, waar de indoorsfeer en het speciaal ingericht podium het ideale decor vormen voor een spectaculaire dansavond.”

“Met onze organisatie willen we twee of drie keer per jaar een evenement inrichten. Zelf werken we allemaal voltijds en zijn we ook bezig met onze eigen muziekprojecten, maar toch maken we graag tijd vrij om ons publiek via de edities met verschillende genres in contact te laten komen.”

Ook voor dit evenement zijn de verwachtingen hooggespannen. “We hopen op minstens 200 aanwezigen. De eerste wave is al uitverkocht, maar wie er bij wil zijn, kan nog tickets bestellen. De link vind je op de Facebookpagina van Vloeistof of op het Facebookevenement ‘Vloeistof heeft huisarrest’”, besluit Lander.

(TV)