Rapper VoRRe wil verdeeldheid stoppen

‘Disproportioneel’: het is een woord dat we vaak horen en lezen. Het is ook de titel van de eerste officiële solotrack van rapper VoRRe, die daarmee oproept om de buitensporige verdeeldheid te stoppen en op zoek te gaan naar de echte waarden in het leven.

Ieperling Arne Deloffer is ruim vijftien jaar aan de slag in het West-Vlaamse hiphopcircuit, onder zijn artiestennaam VoRRe. Hij is medeoprichter van het Phatmark Collective, maakt deel uit van de rapgroep Grafgravers, won in 2015 de rapbattle ‘De Bestn Vant Westn’ en werd een jaar later vicekampioen op het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam.

“Solowerk bleef al die jaren beperkt tot een paar losse tracks en try-outs, onder meer op Muzikale Dinsdagen. De jongste jaren was ik vooral bezig met mijn schoenmakerij Josini, maar nu wil ik weer meer tijd stoppen in muziek. Concrete albumplannen zijn er nog niet, maar ik ben wel van plan om af en toe een nieuwe single uitbrengen”, vertelt hij.

Twee kampen

Het eerste wapenfeit is ‘Disproportioneel’: een nummer waarvoor hij de inspiratie haalde uit een Facebookpost van Frederik Dejongh; in het muziekmilieu beter bekend als Jerboa. “’Spijtig om te merken hoe absoluut dichte vrienden elkaar belagen en uitsluiten. Zonde hoe kostbare vriendschappen verloren gaan’, schreef hij afgelopen najaar over de twee kampen die ontstonden door de vaccinatiestrategie. Ik kon me helemaal vinden in die tekst en nog meer in de woorden die daarop volgden: ‘Wist je dat een periode van koude de zon warmer doet aanvoelen? Een tegenslag de sterke momenten doet groeien? Het slechte weer het goede weer maakt?’”



Arne kroop in zijn pen en ging daarbij aan de slag met die uitersten en de zoektocht naar een liefdevol evenwicht. “Wuk gebeurt er ot de wereld uut mekoar volt?”, vraagt hij zich af in het refrein. “Ik heb de waarheid natuurlijk niet in pacht, maar geef mijn eigen antwoord in de song en de videoclip. Misschien zou er dan wel minder verdeeldheid zijn en helpen we elkaar in plaats van elkaar te veroordelen. Dan gaan we dus op zoek naar de echte waarden in het leven”, stelt hij.

Wereldbol

De clip bedacht, filmde en monteerde Arne zelf, met hulp van zijn vrouw Kim Vandevijver. Opmerkelijke figuranten zijn vader Donat en zijn driejarige zoontje Balthazar. “Van ruimtevaarders is geweten dat zij anders tegen het leven aankijken, nadat zij de wereldbol hebben gezien en daarmee ook de nietigheid ervan beseffen. Daarom knutselde ik een grote wereldbol, om zo die zware gedachten te doorprikken en plaats te maken voor liefde en licht. Met de clip wil ik het idee achter het nummer dus nog wat extra kracht bijzetten”, aldus Arne.