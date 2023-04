Rapper Kleine Sanders brengt jaar na overlijden eerbetoon aan Arno

De bekende Oostendse rapper Kleine Sanders brengt vandaag een pakkend eerbetoon uit aan zijn stadsgenoot Arno. Het rockicoon overleed vandaag exact één jaar geleden.

“Met dit nummer wil ik de mooie carrière van Arno in beeld brengen. We mogen een Ostensche artiest als hem nooit vergeten”, zegt Dylan Sanders, populair als rapper onder de naam ‘Kleine Sanders’. Voor de videoclip en beat inspireerde Dylan zich op het nummer Ostende Bonsoir van Arno. “We hebben de videoclip nagemaakt en geprobeerd op dezelfde locaties te filmen, al was het niet even makkelijk om die te vinden.”

“Na mijn ode aan het adres van Lucy Loes is het nu dus de beurt aan Arno. Nu is de vraag enkel nog wanneer er een ode zal worden gemaakt over Kleine Sanders … “

De ode aan Arno bekijk en beluister je hier.