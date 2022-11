Rapper Infinite Joy uit Bredene brengt nieuw album uit: “Hopelijk komt mijn muziek binnen”

Met Autodidact heeft Joy Singh (30) uit Bredene een nieuw album uit, vol autobiografische teksten. “De nummers zijn al even af en passen niet meer zo goed bij wie ik nu ben. Toch wil ik dat ze gehoord worden om zo anderen te helpen”, vertelt hij. De release gaat gepaard met de lancering van een videoclip.

Autodidact is het tweede deel van de Moedertaal-trilogie van rapper Joy Singh (Infinite Joy) en producer Leroy De Jonghe (SKRØKKØP). Het eerste album in de reeks, Ongeschoolt, kwam uit in 2019 en het derde deel, Eeuwig leerling, is momenteel al in de maak.

Videoclips

“Er zit dus telkens wat tijd tussen het maken van de nummers en het uitbrengen ervan. Zeker nu, want deze keer wou ik de albumrelease koppelen aan de lancering van een videoclip, voor de single Langzaamaan. Het voorbije jaar maakten we daarvoor onder meer opnames op het strand, tijdens de zonnewende”, vertelt Joy.



Op 3 december en 9 januari – de verjaardag van Joy zelf en van zijn overleden vader – volgen er overigens nog twee clips. “Daarmee wordt de muziek toegankelijker, want tegenwoordig consumeert men die meer met de ogen dan met de oren”, stelt hij.

Therapeutisch

Als rapper onderscheidt Joy zich vooral met zijn diepzinnige teksten, waarin er maar weinig refreinen aan te pas komen. “Ik wil dan ook in de eerste plaats dat ik mensen kan raken met wat ik zeg, ook al zijn dat er maar enkelen. In mijn raps doe ik dikwijls aan introspectie. Muziek maken werkt dus zeker therapeutisch; ernaar luisteren misschien ook. Voor mij zijn deze lyrics ondertussen al wat voorbijgestreefd, omdat ik volwassener ben geworden. Maar wie weet kunnen ze wel nog een meerwaarde betekenen voor iemand anders”, hoopt hij stiekem.

Autobiografisch

Op Autodidact zijn samenwerkingen te horen met andere West-Vlaamse rappers en muzikanten, naast een stukje van een spraakbericht van een goeie vriendin. Het album telt opnieuw zestien tracks; net zoals op de eerste cd. Dat zal ook zo zijn in het derde deel. “Een traditioneel rapnummer telt drie strofen van telkens zestien bars. Deze trilogie is dus als het ware een lied over mijn leven tot dusver”, legt Joy uit.