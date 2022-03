Rapper Dhooghe uit Oostende: “jaar bezig, maar niet eenvoudig”

Michael Van Eenooghe is nog maar een jaar bezig als rapper Dhooghe en bracht al een tiental eigen nummers uit. “Nog voor de zomer wil ik een eigen clip uitbrengen, maar de West-Vlaamse hiphop heeft het niet onder de markt.”

Michael (37) is geboren en getogen in Oostende en kok van opleiding. “Ik kwam in 2007 in contact met het collectief ‘de Oostendse Kliek’ met Delangn en MC Mike. Mijn West-Vlaamse hiphop/rap heeft een boodschap. Onderwerpen vind ik in mijn eigen leefwereld en het nieuws. Ik probeer de mensen wakker te houden.”

Zijn werk is vaak persoonlijk: Kop Omhoge is een nummer over iemand die hij als zijn zoon beschouwt en blijft vechten om zijn plaats te vinden. In Ein Weireld rapt hij over luxe, armoede, verdeeldheid en de consumptiemaatschappij. Zijn eerste EP Kiek Roend en Ziet de Wèreld bevat twee songs. Michael startte pas zelfstandig onder de naam Dhooghe in maart 2021 met Tieden Veranderen en zijn eerste 9 nummers zijn commercieel opgevat.

“Het probleem met West-Vlaamse hiphop is airplay op nationale zenders dus het is vrij moeilijk om het grote publiek aan te spreken. Ik kreeg aandacht bij Radio NRJ in heel Vlaanderen en via lokale radio’s Noordzee en Be One. Het is niet eenvoudig om mijn werk naar het grote publiek te brengen.”

Ooit professioneel

“Ik startte ook op een moeilijk moment: in de cultuursector lag alles stil. Niettegenstaande de pandemie kon ik toch al enkele keren optreden. Nu komt er een periode van stabiliteit en daar verwacht ik meer kansen. Ik hoop dat er meer optredens komen. Ik doe dit nu als hobby maar hoop dit misschien ooit als job te kunnen doen. De komende maanden focus ik op de release van mijn twee nieuwe nummers Woodpeckers en Fantasie, het maken van een eerste clip en uiteraard op het schrijven van nieuwe songs. Er zijn in deze wereld nog tal van onderwerpen waarover ik mijn zeg wil doen.”

(EFO)