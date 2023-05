Rapper Brihang kondigt nieuw album aan met release party in AB

De 30-jarige rapper Brihang, ook wel bekend als Boudy Verleye uit Knokke-Heist, kondigt dinsdag 9 mei zijn nieuwe album aan. Een titel is nog niet bekend, maar op vrijdag 27 oktober zal hij zijn album voorstellen aan het grote publiek met een concert in de Ancienne Belgique in Brussel. De ticketverkoop voor de release party in de AB start vrijdag 12 mei om 10 uur.

Een van de laatste mysterieuze foto’s die Brihang deelde op zijn sociale media. © Twitter

Op zijn sociale media postte Brihang een filmpje waarin er blauwe veilingbakjes op elkaar gestapeld worden en waar hij dan voor een foto poseert. Daarmee kondigt hij officieel zijn vierde album aan, waar veel mensen naar uit kijken. Zijn laatste album Casco werd al in 2019 uitgebracht. Aan de mysterieuze foto’s te zien die Brihang deelt op sociale media mogen we weer een album vol poëzie verwachten.

Stukje beluisteren

De oplettende fans wisten vorige week al dat er nieuw werk van Brihang aan zat te komen. Toen deelde hij al een kort fragmentje van wellicht zijn eerste single van het nieuwe album. Hoe dan ook, wij kijken er naar uit om vlug meer te horen van onze woordengoochelaar Brihang.

“Er is een hoog en een laag, je staat op jouw tenen, want je wilt het zo graag.

Er is een voor en een na, wat gebeurd is, is gebeurd. Dat is leven met elkaar.

Er is een nee en een ja, voor elk antwoord…”