Rammstein in een kwartier uitverkocht, tweede concert in Oostende op vrijdag 28 juni

Een kwartier na de start van de verkoop van het Rammsteinconcert op 27 juni 2024 in Oostende is al een tweede concert aangekondigd op vrijdag 28 juni. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht en dat zal wellicht ook het geval zijn voor het tweede optreden van de Duitse metalband. De bewoners van woonzorgcentrum De Drie Platanen, vlakbij het evenementenpark De Nieuwe Koers, zijn alvast dolenthousiast over de komst van Rammstein.

Na het succes van de optredens in 2022 kondigde Rammstein vorige week woensdag aan in 2024 opnieuw naar Oostende te komen. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) reageerde erg tevreden en blijkbaar ook het publiek, want het concert op donderdag 27 juni was, na de start van de ticketverkoop op woensdag 18 oktober om 11 uur, al in een kwartier uitverkocht. Vandaar dat Rammstein meteen een tweede concert in Oostende in de markt zette voor de volgende dag, vrijdag 28 juni. En ook daarvan zal de verkoop wel uiterst vlot lopen.

Heel veel beweging

De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Monica De Drie Platanen reageren alvast dolenthousiast op het nieuws dat de Duitse metalband Rammstein in 2024 opnieuw komt concerteren in hun achtertuin. Net zoals vorig jaar hopen ze een glimp op te vangen van het spektakel. “Toen zagen we het vuurwerk door de bomen door. Fantastisch gewoon”, klinkt het. Normaal gezien hebben de bewoners van het woonzorgcentrum langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende uitzicht op de volkstuintjes en een groene vlakte. Met het concert van de Duitse metalband in park De Nieuwe Koers was dat vorig jaar wel even anders. Zo waren ze getuige van de drukke voorbereidingen voor de opbouw van het concertterrein. Op 3 en 4 augustus 2022 zaten heel wat residenten op het balkon van de derdde verdieping, want natuurlijk waren ze benieuwd om ook de muziek aan den lijve te ondervinden.

Veerle Beyens (49), coördinator woonzorg, bevestigt dat de organisatoren langskwamen om de bewoners te informeren door onder meer filmpjes te tonen. “We zijn met enkele bewoners gaan kijken naar de opbouw. De dag van de concerten was er heel veel beweging langs de Nieuwpoortsesteenweg. Onze bewoners vonden dat leuk om vanuit de gang aan de voorkant die duizenden mensen te zien passeren. Tijdens het concert stond ik zelf op de weide. Ik heb gefacetimed met de bewoners die buiten zaten. Zo zagen ze ook eens hoe de sfeer op het terrein zelf was.”

Cava en hapjes

Ook algemeen directeur Lieven Vermeulen reageert positief. “Veel bewoners kenden de band niet omdat ze niet meteen het doelpubliek zijn van Rammstein, maar ze vonden het wel leuk om eens een dag in de aandacht te staan. Ze hebben dat enthousiast meegeleefd. We zullen nu bekijken welke leuke activiteit we aan het concert in juni 2024 kunnen koppelen. Vorige keer serveerden we een cava en hapjes aan de bewoners die op het terras zaten van onze hoogste verdieping.”

En dan natuurlijk de bewoners zelf. Wat vinden zij ervan dat Rammstein terugkeert in hun buurt? Edmond (86): “Voor mij was die groep helemaal nieuw. Ik heb een beetje mee de clown uitgehangen op de maat van de muziek toen. Het was zeker niet te luid. Ik denk dat de bomen dat wel een beetje opvangen. Ik heb niet echt een uitgesproken mening over het feit dat ze terugkomen naar hier. Waarschijnlijk zijn de meeste fans jonger dan ik en hebben ze ook een andere muzikale voorkeur.”

Mooi panorama

Lilian (90) heeft niks dan goede herinneringen aan het concert. “We hadden een mooi panorama vanop de derde verdieping. Ik ben die dag nooit vergeten en ik weet zeker dat ik niet de enigste ben. Ik vond de muziek prachtig. Ik hoop echt dat ik nog leef in juni 2024, want ik zou dit echt nog eens willen meemaken.” Christiane (88) koos ervoor om buiten te zitten. “Ik zat daar heel alleen, want de andere bewoners vonden het blijkbaar te koud. Ik heb de twee avonden meegemaakt. Ik vond de muziek zeker niet te geweldig. Ik luister graag naar Duitse schlagermuziek, al is dit wel iets anders… (lacht) Van mij mogen ze dus gerust terugkomen. Hoe dichter, hoe liever. Ik ben van plan om weer buiten te gaan zitten. Ik zou graag op het terrein zelf gaan zitten, maar dat is een beetje moeilijk vrees ik.”

Yvonne (93) valt uit de lucht als we haar vertellen dat Rammstein volgend jaar terugkomt. “Ik wist het nog niet, maar dat is wel goed nieuws. Ik weet dat veel Oostendenaars gingen kijken. Ik heb er echt van genoten. Ik zag het vuurwerk door de bomen.” Marcel (84) vult aan: “Ik herinner me dat ook nog. Dat was een echt spektakel en de sfeer was hier heel leuk.”

(HH/Filip Vanden Berghe)

Tickets voor het concert op 28 juni 2024 zijn te koop via greenhousetalent.com.