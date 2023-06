Ralph Mares vereeuwigt echte handtekening van Bruce Springsteen op zijn arm als tattoo: “Hij grapte dat er geen plaats meer was”

Voor Ralph Mares uit Bovekerke, bij Koekelare, ging een droom in vervulling. In Amsterdam liep hij toevallig zijn idool Bruce Springsteen tegen het lijf. Hij vroeg The Boss of hij zijn handtekening wilde zetten op zijn arm, waarop al één van Bruces gitaren pronkt. Waarna Ralph prompt naar een tattooshop trok om dit juweel te vereeuwigen.

Ralph Mares (45) woont met zijn echtgenote Nathalie Orlans en de kinderen Angie, Levi, Lennert en Reindert in Bovekerke. Beroepshalve runt hij recyclagebedrijf Gebroeders Mares, een firma uit Diksmuide die onder meer gespecialiseerd is in de verhuur van containers. Al zijn hele leven is Ralph een grote fan van Bruce Springsteen.

“Bruce Springsteen was het grote idool van mijn overleden mama Claire Rombaut. Ze zei vaak al lachend: Ik heb drie kinderen: Ralph, Manuel en… Bruce. Onze liefde voor The Boss werd met de paplepel ingegeven. Mijn liefde voor The Boss gaat ver. De stoere rocker, zijn muziek, zijn vibe… Ik kijk echt op naar de man”, vertelt Ralph.

30 concerten

Het kan dan ook niet anders dat Ralph niet zou ontbreken op de tournee die Springsteen momenteel maakt. “Klopt, ik heb al zo’n 30 concerten van Bruce gezien, maar ik moest en zou er nu ook weer bij zijn. Halverwege mei waren we in Parijs, afgelopen weekend in Amsterdam en straks zien we Springsteen nog bezig in Landgraaf en op Werchter”, vervolgt Ralph met een knipoog.

“Na de geboortes van mijn kinderen is dit het mooiste moment van mijn leven”

Het concert in Amsterdam kreeg een gouden randje. “We hebben zaterdag een prachtig concert gezien. Het was geweldig, nog beter dan dat in Parijs. We sliepen in Amsterdam en hadden onze auto geparkeerd aan een hotel. Op zondag bleek dat Bruce en zijn entourage in dat hotel verbleven. Dat kwam ik heel toevallig te weten, toen we naar onze auto stapten en we wat rumoer gewaar werden aan het hotel. Er stonden zo’n 30 à 40 fans te wachten om een glimp van de superster op te vangen. Wij besloten om even te blijven, waarop we even later Bruce en zijn entourage zagen arriveren. Ze hadden net van een boottochtje genoten.”

“Ik heb Bruce zijn eigen gitaar anderhalf jaar geleden laten tatoeëren door Inksane in Roeselare. Een prachtwerk, maar ik dacht nog tijdens het concert zaterdag het zou toch mooi zijn mocht de handtekening van Springsteen er nog bij kunnen. Dus toen The Boss voor mij stond, heb ik het hem op de man af gevraagd. Hij maakte nog een grapje en zei dat hij geen plaats meer vond op mijn arm, waarop ik hem een balpen gaf en hij zijn naam zette. Een memorabel moment waar ik al dagen van aan het nagenieten ben”, lacht Ralph

Een uur later

Ralph liet er geen gras over groeien en belde meteen een tattooshop op in Amsterdam. “Ik besefte dat ik geen tijd mocht verloren laten gaan. Die handtekening zou maar eens moeten vervagen… Nog geen uur later was tattoo artist Jenny Darh al bezig. Een prachtig moment, waarop ik me ook weer heel verbonden voelde met mijn moeder. Het was alsof het zo moest zijn.”