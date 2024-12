Radio Scorpio sluit muzikaal het jaar af

De lokale radiozender Radio Scorpio zorgt voor een mooie muzikale afsluiter van het jaar

“Op het einde van het jaar zenden we onze iconische Top 500 uit, samengesteld door onze trouwe luisteraars. Via de website www.radioscorpio.eu kan iedereen tot 15 december aangeven wat zijn of haar favoriete nummers zijn”, luidt het bij de radiozender.

De Top 500 kan vanaf 25 december tot en met zondag 31 december online beluisterd worden, maar Radio Scorpio is tijdens de laatste week van het jaar ook te beluisteren op de FM-band op 92.2.