Punkrockers van Anzium stellen album voor in De Vonke in Heule

Heule Anzium stelt hun eerste album ‘Vitamin W’ voor tijdens een relaeseconcert in oc De Vonke. Wat oorspronkelijk een demovoorstelling zou zijn, is nu een album met maar liefst 11 nummers vol punk-rock in de breedste zin van het woord.

Vijf West-Vlamingen vormen de groep Anzium. De band bestaat uit leadzanger Bert Geeraert (Gullegem), gitaristen Peter Hellin (Tervuren) en Francis Debaveye (Orroir), bassist Christian De Ruyter (Kortrijk) en drummer Matthias Grymonpon (Rumbeke). “Onze muziek is stevige rock met punky tinten. Zolang het melodisch is en er stevige gitaren inzitten, is het goed”, zegt leadzanger Bert Gheeraert.

Vitamin W

De groep werd opgericht in 2011 onder de naam BLAST. In 2015 kreeg de groep na een wissel van drummer en zanger zijn vaste bezetting. In 2019 wilde de leden van Anzium een stap verdergaan. Ze wilden vooruit. “We veranderden onze naam naar Anzium. Die naam komt van ANZegem, waar we in het muziekhuis repeteren, en IUM, een fictief chemisch element om namen van stoffen, tijdperken of locaties te vormen. We namen ook onze eerste demo op. Daarvoor huurden we voor een weekend een opnamestudio in Asse. De opname ging zo vlot dat we tegelijkertijd alle 11 nummers hebben opgenomen. Die vormen samen het nieuwe album Vitamin W”, vertelt Bert. Vitamin W is de eerste cd van Anzium. “In januari 2020 kwam de cd op de markt. We hadden een releaseshow gepland in april 2020, maar corona deed ons dit uitstellen. In het najaar waagden we opnieuw een poging, maar nog steeds wist het virus ons te pesten. Dan besloten we maar om te wachten tot we zeker waren dat het kon doorgaan.”

Voorprogramma

Nu is het zover. De Deerlijkse band King Simon verzorgt het voorprogramma. Dat is een vriendengroep die al drie jaar aan het werk is. De band bestaat uit leden van voormalige Deerlijkse groepen. Anzium speelde vorig jaar op Ratrock Harelbeke, gaf een optreden tijdens de Sinksenfeesten in Kortrijk en trad op in diverse muziekcafés.