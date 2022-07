Project Qualicanes brengt hommage aan jazzverleden uit de regio

Deze zomer kan je jazzconcerten meepikken in Restaurant Terminus in Poperinge. De optredens zijn een onderdeel van het Interreg-verhaal Qualicanes. Je kan ze gratis bijwonen.

Met Qualicanes-Jazz@Terminus slaan Events Outside The Box en Restaurant Terminus de handen opnieuw in elkaar. “Eerst en vooral krijgt de Callecanes-site een nieuw positieve injectie via deze muzikale samenwerking met een lokale ondernemer. Daarnaast is dit een kleine hommage aan het rijke jazzverleden in de regio. Vraag gerust aan echte liefhebbers om de unieke verhalen rond liveconcerten in onder andere de Palace in Poperinge of in de Strooyen Hen in Sint-Jan-ter-Biezen maar ook in Frans-Vlaanderen te vertellen. Je zal je oren niet geloven”, zegt Geert Gombeir van Events Outside The Box.

Reis door de geschiedenis

“De fusie van goed in het oor liggende jazz met de keuken van Restaurant Terminus lijkt een ‘match made in heaven’. Met onderstaande selectie van bands garanderen we een mooie reis doorheen een klein stukje van de geschiedenis van de jazz.”

“Op donderdag 28 juli brengt Septyn swingmusette met een toets jazz en af en toe een zwoele tango op accordeon en gitaar. Op donderdag 11 augustus is er Maandracht, een nieuw collectief van jonge jazzwolven met onder andere Elias Storme. Datswingdt is er op donderdag 25 augustus. Het is een vriendengroep uit de Westhoek die je doet dromen van warme zomeravonden aan de oevers van de Seine in een zonovergoten Parijs. Swing-jazz in de stijl van Django Reinhardt.”

Jamsessie

“Op donderdag 8 september is er de veelzijdig muzikant Peter Steen die zijn weg vindt in vele genres. Hij heeft ook zijn bedrijf op Qualicanes. We laten dit lokaal talent deze tweede reeks van Qualicanes Jazz afsluiten met een jamsessie waar hij volledig de vrije keuze krijgt qua muzikanten en qua songs.”

De concerten worden gratis aangeboden. “Reserveer een tafel en verwijs bij bestelling naar het concert, geniet van de lekkere keuken en de schitterende muziek.” Reserveren gebeurt via info@restaurantterminus.be of 057 38 80 87. Vermeld Qualicanes-Jazz bij reservatie voor de beste plaatsen.

Info: geert@eventsoutsidethebox.be of www.facebook.com/interreg.qualicanes.