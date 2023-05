Project ‘Lokale Helden’ verbindt personen met dementie via muziek: “Met liedjes voor jong en oud”

Wzc Sint-Vincentius, basisschool De Toekomst (4de leerjaren) en De Grote Kleine Fanfare onder leiding van Joachim Wannyn sloegen onlangs de handen in elkaar voor het project ‘Lokale helden’. Insteek van de dag was muziek, en hoe ze mensen samenbrengt en verbindt, niet in het minst bij personen met dementie.

Muziek is één van de laatste dingen die uit het brein verdwijnt bij personen met dementie. Het is iets wat deel uitmaakt van het leven. Het maakt mensen blij, roept herinneringen en emoties op, en is een zeer laagdrempelige manier om contacten te maken. Contacten zijn zelfs mogelijk bij personen die reeds in een vergevorderd stadium van dementie zitten. “Door samen te zingen, deden we een beroep op de capaciteiten van de personen met dementie, en kregen ze letterlijk en figuurlijk een stem”, klinkt het bij Steven Verplancke, directeur van basisschool De Toekomst. “Het huisorkest was De Grote Kleine Fanfare. Zij brachten de bewoners en de leerlingen samen om hen te laten proeven van het samen zingen en muziek spelen zonder dat repetitie of muzikale scholing vereist was. Daarvoor werd een repertoire samengesteld van heel gemakkelijke liedjes die bij jong en oud bekend in het oor klonken.”

Verteltas

“Onze leerlingen uit de 4de leerjaren zongen uit volle borst mee. Ze hebben al rond dementie gewerkt door een bezoek te brengen aan wzc Sint-Vincentius en door te werken met de verteltas rond dementie. Het werd een zeer bijzondere namiddag: ervaren hoe muziek ons kan verbinden”, besluit directeur Steven. (PB)