Programma Parkies in Roeselare bekend met Gers Pardoel, Pieter & Tine Embrechts en Bart Kaëll

Zonder maatregelen of beperkingen viert ‘het grootste kleinste festival van België’ deze zomer zijn 30-jarig bestaan. Bart Kaëll met liveband, Pieter & Tine Embrechts, ABBA4U en Gers Pardoel debuteren dit jaar op de Parkies. Ook Zornik-frontman Koen Buyse komt langst met z’n muzikanten. Hét verjaardagsgeschenk is de allround 30 Jaar Parkies Band, die onder leiding van Hervé Martens nummers speelt uit de voorbije 30 jaar en één verrassende muziekgast uit diezelfde periode meebrengt.

Zornik

Na een onderbreking van 10 jaar, kan je dit jaar weer terecht in het Sint-Sebastiaanspark van Roeselare terecht voor gratis Parkiesconcerten. Op vrijdagavond 8 juli 2022 opent Zornik-frontman Koen Buyse (‘Love Affair’, ‘Scared of Yourself’) er de concertreeks. Koen was één van de opvallende artiesten in het voorbije seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ (VTM).

Met de allround 30 Jaar Parkies Band van Hervé Martens, zanger Steph Gustav (Stef Caers) en zangeressen Sofie Verbruggen (Trinity) en Sandrine Van Handenhove, worden we getrakteerd op de grootste hits uit 30 jaar Parkies. Het gezelschap zorgt ook nog voor één verrassingsgast uit de voorbije drie decennia. Op vrijdag 15 juli 2022 zijn ze de centrale band die kleur geeft aan het vrijdagse Parkies-afterwork gebeuren.

Zeil je mee?

Twee weken later, op vrijdag 29 juli 2022, is er de doortocht van hitmachine Bart Kaëll (‘De Marie-Louise’, ‘Zeil Je Voor Het Eerst’). In het voorjaar won hij het felbesproken tv-programma ‘De Verraders’. Bart is al jaren een vaste waarde in de showbizz. Samen met zijn collega en echtgenoot Luc Appermont werd hun eerste theatertournee in Vlaanderen een stevige voltreffer, met nagenoeg alleen maar uitverkochte zalen.

Op vrijdag 5 augustus 2022 kan je gaan kijken naar Pieter en Tine Embrechts, broer en zus, waarvan de stemmen prachtig blenden.

Gers Pardoel. © Martin Ravensberg Martin Ravensberg

Met het aangewakkerde muzikale vuur staan ze samen op het podium met een greep uit Pieters Nederlandstalige repertoire, aangevuld met klassiekers uit Tines succesvolle Jukebox 2020 én enkele prachtige Engelstalige covers.

Het voorlaatste concert vindt op vrijdag 12 augustus 2022 plaats, want dan wordt het de avond van de 8-koppige Belgische tributeband ABBA4U, die met hun versies van de ABBA-hitsals ‘Mamma Mia’, ‘Dancing Queen’ en ‘Gimme Gimme Gimme’ zorgen voor een nostalgische avond waar niemand zal kunnen blijven op stilstaan.

Gers Pardoel

De sympathieke, Nederlandse topartiest Gers Pardoel sluit op vrijdag 19 augustus 2022 de Parkies-afterworkconcerten af in Roeselare. Met live muzikanten brengt hij op het podium zijn hits ‘Ik Neem Je Mee’, ‘Bagagedrager’, ‘Louise’ en ‘Zo Bijzonder’. Gers is nog steeds één van de meest geliefde artiesten in Vlaanderen. Het zal ons niet verbazen wanneer het Sint-Sebastiaanspark straks weer volloopt voor de man die ondertussen in zowat elke grote Vlaamse concertzaal heeft gestaan.

Van 8 juli tot 19 augustus 2022 kan je op de vrijdagavonden in het Sint-Sebastiaanspark van Roeselare terecht voor 6 gartis Parkies-afterworkconcerten, met optredens van Koen Buyse (8/07), 30 Jaar Parkies Band met special guest (15/07), Bart Kaëll Live (29/07), Pieter & Tine Embrechts (05/08), ABBA4U (12/08) en Gers Pardoel (19/08).