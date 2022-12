Posters van Pieter en Nathalie eren postuum muzikant Arno

Met een beperkte oplage van 50 posters, die bestaan uit een potloodtekening van Pieter Nolf en een vleugje poëzie van Nathalie Depoorter, brengt het genoemde duo een postume hulde aan de overleden zanger-muzikant Arno.

Het idee om Pieters tekeningen te koppelen aan een toegankelijk gedicht van Nathalie is niet nieuw. Ze hebben eerder al een reeks van drie dergelijke affiches uitgegeven, die intussen aan hun tweede druk toe zijn.

Laagdrempelige poëzie

Pieter (45) woont met zijn gezin in Oudenburg, maar is in Torhout opgegroeid, een stad die hij 28 jaar onveilig heeft gemaakt. Zijn ouders hadden hun thuis destijds in de Rijselstraat, maar wonen nu in de Gitsstraat. Pieter is regent plastische opvoeding en Engels. Hij is leerkracht PO aan onder andere de GO!-school De Studio in Oostende. Plus: elke zaterdag keert hij terug naar de stad van zijn jeugd en leidt er van 9 tot 12 uur voor Vorming TIC Rembert het Jong Atelier voor creatieve jongelui van 12 tot 18 jaar.

Nathalie (48) woont in Oostende en heeft Pieter als collega aan de school De Studio leren kennen. Ze schrijft kinderboeken, die uitgegeven worden door Clavis.

“Het klikte in de leraarskamer tussen ons en we besloten samen een project te lanceren”, aldus Pieter. “Posters maken met potloodtekeningen van mij en laagdrempelige gedichten van Nathalie. De beelden en teksten hoeven niet direct verband met elkaar te houden, maar we waken over het esthetische van het geheel.”

Altijd al fan van Arno

Pieter is zowat zijn hele leven fan van Arno geweest, zeker in diens T.C. Matic-periode. “Toen ik 19 was, maakte ik een tekening van Arno, die ik nu volledig herwerkt heb. Het is die tekening die we samen met een tekstje van Nathalie op de Arno-affiche hebben gezet. We hebben hiervan een gelimiteerde oplage van 50 genummerde en gesigneerde posters. Tegelijkertijd is de eerste reeks van drie affiches ook nog te koop. Allicht een mooi artistiek cadeau voor onder de kerstboom. Het is de bedoeling dit project in een boek te laten uitmonden.”