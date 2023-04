Portland komt naar het Cactusfestival in Brugge deze zomer

Cactus Muziekcentrum heeft een nieuwe naam toegevoegd aan de affiche van het Cactusfestival deze zomer. Op zaterdag 8 juli komt Portland naar het Minnewaterpark in Brugge.

Het tweede weekend van juli is naar aloude traditie in Brugge synoniem voor het Cactusfestival in het Minnewaterpark. Op de affiche voor 2023 staan heel wat internationale helden, zoals The Libertines, Róisín Murphy, Madrugada en Kurt Vile & The Violators, maar ook de Belgen zijn opnieuw goed vertegenwoordigd dit jaar. Onder andere Tamino, Arsenal, Goose, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul bevestigden al hun komst en nu komt ook Portland erbij op zaterdag 8 juli.

Dreampop

Sinds het prille begin raakte de dreampop van Portland meteen een gevoelige snaar in België. Uit de vriendschappelijke, bij momenten amoureuze maar ook kwetsbare band tussen Jente Pironet en Sarah Pepels groeide een uniek muzikaal project met de persoonlijke en creatieve verhouding tussen twee polen als spil.

Met hun vroege hit ‘Pouring Rain’ en hun overwinning bij De Nieuwe Lichting 2018 kwam Portland door de grote poort binnen, om te bevestigen met emotionele optredens op Rock Werchter en Pukkelpop. Hun debuutalbum ‘The Colours Will Stain’ in 2019 en nominaties voor de MIA’s in 2020 volgden. Met ‘Lucky Clover’, ‘Killers Mind’ en ‘Aftermath’ bouwde de band in korte tijd een mooie verzameling hitsingles uit.

Vertrek van Sarah

Eerder dit jaar trok Portland samen met producer en songwriter Oli Bayston naar Londen voor hun tweede album ‘Departures’, en je herkent hen in dit seizoen van Liefde Voor Muziek. Vlak voor de release van ‘Departures’ kondigde Sarah haar vertrek aan, wat de band niet belet om deze zomer live een mooi nieuw hoofdstuk toe te voegen aan hun verhaal.

Het Cactusfestival vindt van vrijdag 7 t/m zondag 9 juli plaats in het Minnewaterpark in Brugge. Tickets en info: www.cactusfestival.be