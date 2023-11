Populaire zanger André Hazes brengt concert in zaal De Mast in Torhout

Op zaterdag 11 november vanaf 20 uur in zaal De Mast aan de Industrielaan in Torhout worden er minstens 1.000 mensen verwacht voor een concert door de populaire Nederlandse zanger André Hazes. De organisatie is in handen van voetbalclub KFC Lichtervelde. Die hoopt uiteraard een mooie stuiver aan het optreden te kunnen verdienen.

André Hazes (29) is de jongste zoon van de overleden, gelijknamige volkszanger. Hazes junior was amper 10 jaar toen Hazes senior in 2004 stierf. Al op jonge leeftijd trad hij in de voetsporen van zijn vader en belandde als presentator en zanger in de showbusiness.

Gratis shuttlebus

Pas in september werd er beslist om een extra show van André Hazes in Torhout te organiseren. Met Lieven Vandevelde, de zaakvoerder van Sima Tours, als drijvende kracht. Lieven (54) is al een tiental jaar bestuurslid van KFC Lichtervelde en ontfermt zich samen met een groep ijverige medewerkers over de organisatie van evenementen om geld in de clubkas te krijgen. In het verleden hadden er in de kerk van Lichtervelde al kerstconcerten plaats door zanger Christoff.

“Ik ken de manager van Christoff, die nu de manager van André Hazes voor diens Vlaamse concerten is geworden”, zegt Lieven. “Zo is de bal aan het rollen gegaan en hebben we nog een extra Hazes-concert kunnen regelen. We hadden daar een grote zaal voor nodig en zijn uitgekomen op De Mast in Torhout. We hopen er op een vol huis. We hadden ook 150 vipkaarten ter beschikking, maar die zijn uitverkocht.”

In de zaal wordt er een groot podium opgeslagen en voor een sfeervolle aankleding gezorgd. Op 11 november om 20 uur op de markt van Lichtervelde vertrekt er een gratis shuttlebus naar het Hazes-concert.

Tickets (45 euro) te koop via www.andrehazesinvlaanderen.be. Het zijn staanplaatsen. Ook te koop bij Sima Tours in Lichtervelde en in café Sportwereld op de Burg in Torhout.