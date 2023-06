Populaire Kortrijk Drumt gaat op internationale tournee naar Brazilië: “Mijn telefoon staat nooit stil”

Kortrijk Drumt blijft hard gaan. Met het initiatief van de drumschool ‘Drumsessies Gino Kesteloot’ lieten Gino Kesteloot, Mieke Cuypers en Steve Carette reeds grondvesten daveren van Alcatraz tot Malta, van het Sportpaleis tot de koning. “Ik kan het zelf niet geloven hoeveel deuren opengaan dankzij Kortrijk Drumt. De mails blijven toekomen en aanvragen om evenementen en festivals te openen volgen elkaar op”, zegt Gino.

Slechts enkele maanden geleden stond Gino nog met 100 drummers van Kortrijk Drumt samen met Black Box Revelation ‘My Hero’ te spelen in het Antwerps Sportpaleis, de plek waar Taylor Hawkins voor het laatst in België optrad, als eerbetoon aan de iconische drummer van Foo Fighters. In 2019 opende Kortrijk Drumt De Warmste Week op het Nelson Mandelaplein. “Dit werd toen de prachtigste en spectaculairste opening ooit genoemd. Dankzij onze eigen warmste week show enkele dagen na die geweldige opening konden we een cheque afgeven van 7.500 euro voor de MS Liga. Wat zijn we hier nog steeds trots op”, vertelt Gino.

Drumles voor koning Filip

Het project ‘Kortrijk Drumt’ begon met een droom: een grote groep drummers die samen muziek maken voor het vertier van een menigte. “Mede dankzij de tomeloze inzet van heel wat vrijwilligers, de ondersteuning van Kortrijk en onze sponsors, slaagden we erin een stevige organisatie op te bouwen. Enthousiasme, verbondenheid en plezier werden de hoekstenen van onze muzikale familie.”

Ondertussen smeden we al volop plannen voor 2024 – Gino Kesteloot

2020 had heel wat in petto voor Kortrijk Drumt waaronder een avondsessie aan de verlaagde Leieboorden, de Nationale Feestdag in Brussel met drumles aan koning Filip, de opening van Alcatraz en hun verbroedering met Orquestra de Baterias uit Brazilie. “Een 10-tal van onze Braziliaanse drumvrienden gingen deelnemen aan Kortrijk Drumt By Night en wij gingen naar Florianopolis met een 30-tal van onze drummers om met hen te drummen op 16 augustus, en toen gooide corona roet in het eten. Maar wij gaven niet op en in 2022 kwamen er nieuwe edities en nieuwe grote successen. Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor 2023.”

Orquestra de Baterias

Op 1 juli gaat Gino met een delegatie van 50 drummers naar Manderfeld bij Büllingen voor enkele dagen waar ze de 50ste verjaardag van Hotel Eifelerhof vieren. 20 augustus gaat hij alsnog met 22 leden van Kortrijk Drumt naar het zuiden van Brazilië om er te spelen met 700 drummers van Orquestra de Baterias en op 15 september trekken meer dan 150 drummers naar Hoeilaart voor de Druivenfeesten. “Ondertussen smeden we al plannen voor 2024”, besluit een enthousiaste Gino.