Poptrio Hearst nam videoclip op in turnzaal van Howest Brugge

Voor zijn derde single ‘Lost in dreaming’ nam het indiepop trio Hearst een videoclip op in de neogotische turnzaal van Howest in de Sint-Jorisstraat. Zanger-gitarist is Bruggeling Dieter Geernaert.

Dieter Geernaert (43) schrijft al tien jaar lang liefdesliedjes op obscure zolders en in muffe repetitiekoten. Hij deed dat al met groepen als Smashing Birds en meer recent Nachtvlucht. Sinds 2016 vormt hij met de Beernemse bassist Bram De Muynck (42) en de Ekerse pianist Jan Evens (44) de alternatieve popgroep Hearst, die in Beernem repeteert.

“We zochten indertijd een groepsnaam die ‘dromerig’ klinkt, zoals onze muziek. Noem het indiepop, met een vleugje nostalgie. Liedjes voor bij het haardvuur op een donkere en koude avond. Persoonlijk associeer ik Hearst met een warme herfstdag die al lonkt naar een nieuwe lente”, vertelt Dieter Geernaert. In 2016 pakte Hearst uit met twee singles en nam de band deel aan de voorrondes van de Nieuwe Lichting.

Daarna werd het wat stil, deels omdat Dieter Geernaert zich concentreerde op zijn Nederlandstalig project Nachtvlucht. Maar nu is er de nieuwe single Lost in dreaming.

Onmogelijke liefde

Dieter Geernaert: “Dit liedje gaat over dromen van een onmogelijke liefde : denken dat het gras groener is aan de overkant, proeven van iets waar je niet kunt aan weerstaan, maar dat er niet echt is. Ondertussen blijft de andere verweesd achter. In feite gaan alle nummers van Hearst over love, life, pain and healing.”

Dieter Geernaert schrijft doorgaans de liedjes, die in het repetitielokaal verder uitgewerkt worden door de twee andere groepsleden. Bij Lost in dreaming hoort een videoclip, die opgenomen is in de neogotische turnzaal van Howest. “We hebben hiervoor samengewerkt met vijf studenten Digitale Media van de Artevelde Hogeschool”, vervolgt Dieter Beernaert. “Dat kaderde in hun eindwerk, waarop ze de hoogste score hebben behaald.

“In de clip figureren Lieselotte Dewitte en Miguel De Smaele, twee semiprofessionele ballroomdancers. Pieter George, leerkracht in het Sint-Lodewijkscollege én acteur, speelt de bedrogen echtgenoot.”

Producer van de single, die in eigen beheer, onder Birds Collective Records, uitgebracht werd, is Gentenaar Xavier De Clercq, die al samenwerkte met Noémie Wolfs en Buurman. Als het van Dieter Geernaert afhangt, is het niet de laatste single: “We zaten te lang in onze winterslaap. Een EP behoort tot de mogelijkheden, we hebben nog niet genoeg liedjes hebben om op te treden. Maar nu eerst hopen dat Lost in Dreaming zijn weg vindt naar de radio.”

De single is te beluisteren op Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Bandcamp, Soundcloud. De clip zie je op YouTube.

