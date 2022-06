Popmasters en Dreambeats barsten dit weekend los aan de Krekemeersen in Kortemark

Twee jaar weerklonk er eind juni geen muziek aan de Krekemeersen in Kortemark, maar dit weekend zal dat anders zijn. Op het terrein werd de grote festivaltent opgezet en bouwen de medewerkers een mainstage om u tegen te zeggen. De eerste noten weerklinken vandaag, vrijdag, om 16 uur.

“We zitten op schema”, aldus organisator Pieter Vanoverschelde. “Vorige week donderdag zijn we met de opbouw gestart en vorige week zaterdag hebben we onze grote blauwe tent opgezet. Popmasters vindt wel degelijk plaats op een volledig overdekt festivalterrein, dus muziekfans die denken aan regen of slecht weer, hoeven niets te vrezen. Iedereen blijft droog. Er zijn nog steeds kaarten te verkrijgen voor Popmasters en ook aan de deur zullen er nog tickets te scoren zijn.”

De Kreuners

Vrijdag treden vanaf 16 uur Buscemi, The Servants, Guy Swinnen Band, De Kreuners en Bram en Lennert op. Wat Dreambeats betreft, daar naderen we heel dicht het bordje ‘uitverkocht’. Daar treden onder meer Nina Black, Ilsen en Verhulst, Dimaro en Jebroer op. Meer dan 50 artiesten op drie podia, zeg maar.”

“We kunnen voor deze twee dagen op heel wat medewerkers rekenen, maar ik wil toch graag eens vermelden dat we ook de samenwerking aangaan met enkele bijzondere partners. Zo verzorgt het team van Kortemark Kom op tegen Kanker opnieuw de vip, maar we moeten natuurlijk ook zorgen dat het terrein op zaterdag weer piekfijn in orde is om Dreambeats te kunnen starten.”

Opkuis

“De opkuis gebeurt door een groep mensen die de opbrengst hiervan schenken aan de bewoners van Tordale in Torhout. Voor het afbreken van het festivalterrein kunnen we onder andere rekenen op bewoners en begeleiders van Sint-Idesbald in Roeselare”, klinkt het nog. (JDK)