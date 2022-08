Poperingenaar Frederik Mahieu op Marktrock Poperinge met Faute Bendt: “De grootste foute hits aller tijden passeren de revue”

Marktrock Poperinge viert komend weekend zijn 35ste editie. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus pakken ze uit met een spetterende verjaardagseditie. Regi live, Metejoor, De KetnetBand en Les Truttes zullen de Grote Markt inpalmen, maar ook talent van eigen bodem prijkt op de affiche. Poperingenaar Frederik Mahieu speelt vrijdagavond een thuismatch met zijn Faute Bendt.

Red Spot Avenue, Faute Bendt, Crabbers XL… De bands waar Poperingenaar Frederik Mahieu in zingt, hebben heel uiteenlopende muziekstijlen. “Ik houd dan ook van variatie en uitdaging”, zegt de 41-jarige L.O.-leerkracht. “Ik ben eerder een laatbloeier als zanger, al ging ik de gelegenheid om te zingen en dansen nooit uit de weg. Van kinds af aan stond ik graag op een podium. Het was voor mij lang een droom om ooit op te treden en te gaan zingen voor publiek. In 2009 besliste ik om gitaarles te volgen aan de Academie van Poperinge, waar ik later ook zangles volgde bij Jonas Veirman. Het was mijn toenmalige gitaarleraar, Mattie Archie die me deed geloven dat ik zeker iets met m’n stem moest gaan doen en mij aanspoorde om enkele van zijn zelfgeschreven nummers in te gaan zingen.”

En zo werd Frederik zanger bij de pop-rock band Red Spot Junior. Begin 2015 volgde een eerste try-out van de band, met succes. “We mochten al optreden op leuke plaatsen in de streek onder andere Frietrock Ieper, Het Leedvermaak, in het stadspark van Poperinge en Marktrock Poperinge”, zegt Frederik. “Een EP genaamd ‘Captain’ werd opgenomen en is nog steeds op verschillende muziekplatforms te beluisteren. Deze band hield in 2019 op te bestaan. Met ongeveer dezelfde bezetting en onder de gelijkaardige naam ‘Red Spot Avenue’ speelde ik met Dieter Cailliau, Mattie Archie en Elias Storme al vele akoestische covers voor de meest uiteenlopende gelegenheden.”

Auditie

Via Mattie Archie rolde Frederik ook binnen bij de Faute Bendt. “Mattie is ook gitarist bij Smashdance. De bassist van die groep, Maarten Arnou, speelt ook bas bij de Faute Bendt. Via Maarten kwam Mattie te weten dat ze een vervanger zochten voor de toenmalige zanger van de Faute Bendt. Mattie bracht mij in contact met Maarten en zo hoorde ik dat de Faute Bendt een auditie zou organiseren in Gent. Na enkele medleys thuis te repeteren ben ik daar naartoe geweest zonder al te veel verwachtingen. De dag erna kreeg ik telefoon dat ze me eens de kans wilden geven om een volledig optreden mee te doen. Sindsdien creëren wij de grootste ambiance in alle uithoeken van Vlaanderen. Het is echt heel leuk om te doen. Ik ben dan ook heel blij dat we in m’n thuisstad Poperinge op Marktrock mogen komen spelen en kan al niet wachten!”

Onze set is opgebouwd uit medleys. Het zal echt een zot feestje worden

Wie Faute Bendt zegt, zegt lösgehen van ’t begin tot het einde. “Onze set is opgebouwd uit medleys. De grootste foute hits aller tijden passeren de revue. Foute danspasjes en meebrulsongs zullen zeker niet ontbreken. Het verbaast me zelfs telkens weer opnieuw hoe goed de jonge generatie ook die klassiekers en goldies kent. Voor de hele jonge garde zijn Nederlandstalige evergreens dan weer opgefrist en bekend geworden door de populaire serie #LikeMe. Voor jong en oud dus. Het zal echt een zot feestje worden.”

Gastzanger

Waar kan je Frederik nog aan het werk zien? “Het laatste weekend van oktober is er een reünieconcert van The Boondocks waar ik als één van de vele gastzangers enkele nummers zing. Deze Nederlandstalige rockband uit Poperinge organiseert dit eenmalige concert naar aanleiding van het boek ‘Belpopbonanza: van Geike Arnaert tot ’n Vortn Vis’ van Jan Delvaux. Het concert, dat plaatsvindt in de Brouwerij St.Bernardus was in een mum van tijd uitverkocht, maar er is een extra concert voor 100 geïnteresseerden.” Je naam opgeven voor het extra concert kan hier. (/shop.ticket.monster/event/the-boondocks-reunieconcert-met-gastzangers-b282).

“In november kan je me ook als gastzanger horen tijdens een concert van The Pink Band. Dit is een big band uit de Westhoek. Met Red Spot Avenue verzorgen we de muzikale omlijsting van Wereldlichtjesdag georganiseerd door Huis van de Mens Ieper op 11 december. Op 18 februari zijn we voor het eerst met Red Spot Avenue te zien in een muziektheater, namelijk in CC Kruispunt in Diksmuide. Met de Faute Bendt zijn we in februari ook terug van de partij op de Knuffelduik in Oostduinkerke. Dit is een prachtig evenement georganiseerd door Kiekafobee, die vakantie voor gezinnen met een kind met een levensbedreigende ziekte faciliteert. In maart komt een samenwerking met Jeugdkoor Chorus.”