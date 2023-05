Poperinge zoekt dj voor Bier- en Hoppefeesten: “3.000 feestende mensen zijn je publiek die avond”

Poperinge zoekt een dj als voorprogramma voor dj Shizzle Le Sauvage. Show jij je dj-skills na de Hopkoninginverkiezing op zaterdag 16 september?

Op zaterdag 16 september wordt de nieuwe Hopkoninging verkozen. Tickets hiervoor vlogen de deur uit en zijn ondertussen volledig uitverkocht. Jolien Cambie (19), Charlotte Cauwelier (18) en Marthe Danneel (20) stellen zich kandidaat – als enige kandidaat – voor de Hopkoninginverkiezing onder de naam Hoplusan. Stad Poperinge gaat nu op zoek naar een dj om het voorprogramma van dj Shizzle Le Sauvage te verzorgen.

“Dj’s kunnen zich tot 11 juni kandidaat stellen. Voorwaarden zijn dat je minstens 16 jaar bent en je in Poperinge woont of naar school gaat. Je hebt ervaring als dj en kan overweg met het nodige materiaal”, klinkt het bij schepenen Klaas Verbeke en Ben Desmyter. “Schrikt een feesttent met 3.000 mensen, jong en oud, je niet af? Stuur dan een mixtape van 15 minuten in via de stadswebsite.”

Dj-battle

Een jury selecteert vier dj’s die het beste van zichzelf mogen geven in een dj-battle op 23 juni. “Op de Holiday Inn fuif vieren Poperingse middelbare scholen het einde van de examens. De jury ziet je daar live aan het werk. De winnaar van die avond wordt het voorprogramma van dj Shizzle Le Sauvage na de Hopkoninginverkiezing op 16 september.”