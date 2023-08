Pommelien Thijs en niet Niels Destadsbader wint Zomerhit 2023

Zangeres Pommelien Thijs (22) heeft Zomerhit 2023 gewonnen met ‘Erop of eronder’. Haar nummer kreeg de meeste stemmen van de kijkers van VRT1 en de luisteraars van Radio2 via VRT MAX tijdens de liveshow zaterdagavond in Blankenberge.

Van twintig genomineerden begin juli, bleven er voor de finale tien over. Dat waren naast Pommelien Thijs ook Aaron Blommaert (‘Zonde’), Bart Kaëll (‘Wat is jouw geheim?’), Berre (‘Kissing Strangers’), Camille (‘Rihanna’), Eurovisiesongfestival vertegenwoordiger Gustaph (‘Because of You’), Maksim (‘Onder invloed’), Metejoor (‘Laat ons een bloem’), Niels Destadsbader & Kenny B (Liefs voor later’) en The Starlings & Ozark Henry (‘Under your Spell’).

De finalisten van de 49ste editie mochten hun nummer een laatste keer live in de verf zetten op het podium aan de vuurtoren in Blankenberge. Op de erelijst volgt Pommelien Thijs Margriet Hermans op, die vorig jaar won met ‘Lekker blijven hangen’.

De finale van Zomerhit 2023 werd live uitgezonden op VRT1 en VRT MAX en was te beluisteren op Radio2.