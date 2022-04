‘Polle Pap’ spijst kas dorpsfeest

Het Avondmarktcomité organiseert op vrijdag 22 april een optreden van Paul Michels in de Sleihaagse kerk. De opbrengst wordt aan de organisatie van het dorpsfeest besteed.

Het Avondmarktcomité organiseert om de twee jaar een concert. “Bij een vorige editie was Gunther Neefs te gast”, weet Avondmarktcomitébestuurslid Ilse Peperstraete. “Dat optreden was een grandioos succes. We hadden Paul Michiels aanvankelijk voor 17 december vorig jaar vastgelegd, maar door corona diende het optreden toen geannuleerd te worden. Tickets voor dat concert blijven overigens geldig voor het concert van 22 april in de kerk van Sleihage. De deuren gaan om 19.15 uur open. Het optreden start om 20 uur.

Na het optreden kan je nog napraten in De Sleedoorn. De opbrengst van het optreden gaat naar de organisatie van ons jaarlijkse Dorpsfeest. Dat vindt traditioneel op de vierde zaterdag van mei plaats. We hebben ons programma voor zaterdag 28 mei overigens al klaar. We starten met een wielerwedstrijd voor nieuwelingen. Verder staat er ook een loopwedstrijd voor kinderen en een stratenloop voor volwassenen op het programma en zijn er gratis optredens van Sasha en Davy en van De Romeo’s. We krijgen ook weer de hulp van lokale verenigingen. Zij zorgen voor een natje en een droogje en voor animatie rond de kerk”. Het optreden van Paul Michiels en band vindt op vrijdag 22 april plaats in de kerk van Sleihage in de Diksmuidesteenweg in Sleihage-Hooglede. (BCH)

Kaarten kosten 25 euro. Ze zijn te verkrijgen via avondmarktcomité.onk@gmail.com en bij de bestuursleden van het Avondmarktcomité.