Politie doorzoekt terrein W-festival na dreiging aan adres van ‘Oostends festival’

Paniek woensdagmorgen op de terreinen van W-Festival op het Klein Strand van Oostende. Het vijfdaagse festival zou woensdag tegen de middag de deuren open gooien voor het grote publiek, maar enkele uren daardoor had een politiemacht nog het terrein afgespeurd naar sporen van een mogelijke aanslag; Uiteindelijk werd niets gevonden.

Woensdagochtend werd op het terrein van W-Festival in Oostende gezocht naar sporen die zouden wijzen op een mogelijke aanslag ‘op een Oostends evenement’. Aanleiding waren berichten op sociale media over een bomaanslag op een Oostends evenement die door de politie werden onderschept.

Volgens organisator Erik de Ridder duurde de zoektocht amper een uur. “Er zou een opmerking geweest zijn op sociale media die met de veiligheid op het festival te maken heeft”, vertelt De Ridder. “Uiteindelijk heeft de politie niets gevonden. We dragen veiligheid op ons festival hoog in het vaandel en kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Er is echter nooit gevaar geweest. Het festival kon ook op het normale uur van aanvang starten. Het publiek heeft op geen enkel moment hinder ondervonden van de politieactie.”

Opgepakt

“Er is inderdaad een dreiging geuit tegenover een evenement in Oostende”, zegt perswoordvoerder van de Oostendse politie, Timmy Van Assche. “Er werden daarvoor enkele preventieve maatregelen genomen, maar uiteindelijk werd op het festivalterrein niets gevonden. Ook het extreemrechtse muziekfestival Frontnacht, heeft absoluut niets te maken met de dreiging, zoals eerst werd geopperd.”

Het federaal parket wil voorlopig geen commentaar geven over de zaak. Een 41-jarige Ieperling werd woensdag opgepakt in verband met de zaak en verscheen vrijdagmorgen voor de Brugse raadkamer. De man blijft voorlopig aangehouden.

W-festival duurt nog tot en met zondag. Op het podium staan kleppers uit de jaren ’80 en ’90 zoals UB40 en Londonbeat, maar ook muziek van bij ons met Jo Lemaire, Kids en Soulsister.