Pol (68) heropent danscafé De Schuure na zware explosie in woning

Nog geen twee weken nadat de woning van Pol De Schepper (68) en zijn echtgenote Ghiselaine (68) door een gasexplosie verwoest werd, heropent het naastgelegen danscafé De Schuure zaterdagavond de deuren. “We moeten vooruit. Stilstaan is achteruitgaan”, vertelt Pol, wiens vrouw en schoonzus nog steeds in het ziekenhuis liggen.

Daags na de explosie liet Pol al verstaan De Schuure – de danstaverne naast de verwoeste woning – snel weer te willen openen. Nu zaterdag is dat effectief een feit. “Ik heb er alles aan gedaan om alles zo snel als mogelijk weer klaar te krijgen”, zegt Pol, wiens echtgenote en schoonzus nog steeds in het ziekenhuis liggen. “Met mijn vrouw kan ik al lichtjes praten. Ze begrijpt ook alles wat ik zeg en vraagt bijvoorbeeld hoe het is met de hond. Ze weet ook wat er gebeurde en waarom ze in het ziekenhuis ligt. Mijn schoonzus wordt dan weer nog steeds in kunstmatige coma gehouden. Sowieso staan ze beide voor een lange revalidatie.”

Toch wil Pol opnieuw de blik op de toekomst richten. De heropening van De Schuure is daar een belangrijk onderdeel van. “Ik sta hier al veertig jaar, hé. Stoppen was nooit een optie”, zegt Pol. “We zijn nu volop bezig met de laatste voorbereidingen zoals de internetaansluiting om zaterdagavond vanaf 20 uur weer de deuren te openen.”

De voorbije twee weken kreeg Pol honderden berichten van kennissen en klanten. “Zij zijn natuurlijk blij dat De Schuure weer open gaat. Zelf zie ik het zeker zitten. Een mens moet vooruit in het leven. Stilstaan is achteruitgaan”, aldus Pol. “Omdat ik nog voldoende tijd wil om bij mijn vrouw op bezoek te gaan, doe ik wel nog geen volledige weekends de zaak open.”

Huis slopen

Terugkeren naar de woning naast De Schuure is evenwel geen optie. “De ravage was enorm, maar behalve de verwoeste achtergevel zit ook de rest van de woning vol barsten en scheuren. Het huis zal volledig gesloopt worden”, zegt De Schepper. “Gelukkig kan ik terecht bij mijn dochter. In deze moeilijke periode vinden we als familie steun bij elkaar.”

Voor de geïnteresseerden: De Schuure zal zaterdag open zijn vanaf 20 uur en ook maandagavond. Volgende week is de danstaverne open op vrijdag-, zaterdag- en maandagavond. (MM)

