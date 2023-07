Podium Kuurne Balkt voor het eerst onder kerktoren:“Mikken op 900 toeschouwers”

Het gratis evenement Kuurne Balkt, georganiseerd door de Orde van de Ezel, is dit jaar toe aan zijn vijfde editie. Kuurne Balkt gaat door op 14 augustus en zal plaatsvinden op het grote grasveld onder de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk. In het kader van 900 jaar Kuurne mikt de organisatie dit jaar op 900 toeschouwers.

Voor de vijfde maal biedt Kuurne Balkt de mogelijkheid om de vakantie in stijl af te sluiten. Op zaterdag 14 augustus vanaf 19.30 uur zal er opnieuw luidkeels meegezongen kunnen worden op het grote grasveld onder de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk. Het concept is gekend, een schare aan gekende Vlaamse – en Nederlandstalige liedjes die geprojecteerd worden op groot scherm en kunnen meegezongen worden in combinatie met een gelegenheidskoor, enkele special acts en een omkadering met food en drinks. “Door de jaren heen is ons evenement druppelsgewijs gegroeid”, vertel Johan Schietgat van het organiserende comité. “Ondanks deze groei blijven we vasthouden aan een gratis toegangsticket. We zijn de gemeente Kuurne dankbaar voor hun steun.”

Gelegenheidskoor

Nieuw is wel dat het podium dit jaar pal onder de kerktoren zal komen te staan. “Eigenlijk heeft deze klokkentoren een heel speciaal plaatsje in mijn hart, gezien in de onderste klok de naam van mijn moeder staat gegraveerd”, zegt Johan. “Elk jaar hebben we ook op ons podium een gelegenheidskoor dat de aanwezige toeschouwers begeleid bij het zingen. We zijn echter nog op zoek naar enkele vrijwilligers die zich willen aansluiten bij ons Kuurne Balkt-koor. Eigenlijk stellen we weinig vereisten voor onze koorleden, graag zingen is uiteraard een must. Ook deze maal zouden we graag een 25-tal gelegenheidskoorleden verzamelen, maar tot op heden zijn we daar dus nog niet in geslaagd. Over welke liedjes er aan bod zullen komen dit jaar kan ik nog niet veel kwijt, al wil ik toch een een klein tipje van de sluier reeds oplichten. Er zal zeker een nummer bij zitten van Coldplay, Benny Neyman, Clouseau en Bart Peters en wie de andere nummers wil ontdekken moet zeker langskomen.”

Net als vorige maal wordt het zanggedeelte opnieuw doorspekt met enkele DJ-sets, met onder meer Sybe Vandemeulebroucke. De DC Crew van Dansschool Dance-Control onder leiding van Axelle Deconinck zorgt voor de nodige danspasjes. “We hebben ook een afterparty in petto die aan elkaar zal gedraaid worden door DJ Daniël von Partyson. Wie dus een gezellige avond wil hebben met vrienden, familie, buren, mag dus zeker dit evenement niet missen!”

Kuurne balkt gaat door op maandag 14 augustus vanaf 19.30 uur op het grote grasplein, aan de voet van de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk. (BRU)