Plotse bui overvalt festivalgangers op Hype’O Dream: organisatie haalt geluidsinstallatie naar beneden

Een plotse regenbui, die gepaard ging met felle wind, trok zaterdagmiddag over het dancefestival Hype’O Dream in Waregem. De organisatie liet preventief een geluidsinstallatie op hoogte naar beneden halen.

Hype’O Dream, dat aan zijn negende editie toe is, kreeg zaterdagnamiddag met plots stormweer te maken. Tussen 15 en 16 uur stak de wind fors op en er passeerde een stevige regenbui over het festivalterrein aan de Waregemse stationsomgeving. “Sommige buien zijn intens, met kortstondig veel regen op korte tijd en rukwinden tot zo’n 80 km/u. Nadien komt gevoelig koudere lucht opzetten, met een abrupte daling van de temperatuur van 25 à 26 tot 20 graden”, voorspelde NoodweerBenelux vooraf. De weersite van Waregemnaar Nicolas Deroose werkt al enkele jaren samen met de organisatie van Hype’O Dream rond de weersomstandigheden op het festival.

Door de plotse buien waren de duizenden bezoekers genoodzaakt om schuilplaatsen op te zoeken. Op beelden op sociale media is te zien hoe festivalgangers samen onder de tenten op het terrein verzamelen. De organisatie nam het zekere voor het onzekere. “We hebben na overleg met het weerstation onze veiligheidsdiensten preventief de geluidsinstallatie aan de retrostage laten zakken”, zegt Frederik Balcaen van de organisatie. “Nu is alles weer in orde. De buien en de wind zwakken af.”

Het dancefestival is zaterdag aan zijn tweede en laatste dag toe. Er worden tot 17.000 bezoekers verwacht voor optredens van onder meer Mark With A K, Regi en Sergio. Vrijdag zakten er al zo’n 7.000 festivalgangers naar de weide aan de Weimeerschen. Toen liep de Mystery-tent afgeladen vol voor een kort optreden van de zanger Sam Gooris. Ook de afsluiter van de avond, Omdat Het Kan Soundsystem en Average Rob, trok heel wat mensen. De dj en het internetfenomeen mochten vorig jaar al de laatste act op één van de podia verzorgen, maar kregen nu een ereplaatsje op het hoofdpodium. (PNW)