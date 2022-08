Plectrumfestival 2022: een voltreffer in het kwadraat

Afgelopen weekend werden de fans van metal en tributebands op het Plectrumfestival in Ichtegem, meer dan verwend. Het tweedaags muziekfestival, dat destijds boven de doopvont werd gehouden om een gat in het cultuurlandschap van de gemeente op te vullen, lokte opnieuw een massa volk naar de weide aan de Oostendesteenweg 60. Naar schatting kwamen zo’n duizend bezoekers naar de festivalweide afgezakt

Het festival nam dit jaar een volledig nieuwe start en Ives Deprez, die al zo’n elf jaar meedraait in de organisatie, had met zijn team een ijzersterke affiche in elkaar gebokst. Op vrijdag, de eerste dag van het festival, konden de fans genieten van een fijn stukje Belgische metal van muzikale goden als Aeveris, die sinds begin dit jaar hun tweede single ‘Segregating The Wicked’ als voorloper van het full album, dat er in de tweede helft van dit jaar aankomt, op het publiek loslieten. En jawel, het publiek genoot met volle teugen van hun optreden.

Cobra The Impaler, het Gentse vijftal, was echt goddelijk en toen ze hun nieuwste ‘Colossal Gods’, beginnende met een eenzame gitaarriff inzetten, was het hek helemaal van de dam. Van dan af ging het alleen maar crescendo. King Hiss, dat in 2011 het levenslicht zag, trakteerde de aanwezigen op heerlijke mix van stoner en sludge met een stevige rock ‘n roll-attitude. De Vlaamse metalband ‘Fleddy Melculy’ mocht de eerste festivaldag met z’n pompende mix van metal en hardcore afsluiten.

Pannen van het dak

Op zaterdag konden de liefhebbers op ontdekkingstocht gaan en met volle teugen genieten van een selectie tribute bands. ‘Goe Poeier’, een Brugse vriendengroep die door de muziekmicrobe is gebeten, mocht de tweede festivaldag openen. Deze jeugdige rockprofeten speelden met hun frisse rock ’n rollnummers, overgoten met een beetje blues, meteen de pannen van het dak en openden de weg voor de enige echte ‘Belgian Quo Band’. Zij serveerden het jeugdige volkje een onvergetelijk liveoptreden met de klassiekers van Status Quo, zoals Down Down, Roll over Lay Down, Caroline en nog vele andere.

‘Abba Gold Europa’ bracht een puike hommage aan de muziek van de Zweedse popgroep. De twee vrouwen veroverden meteen de harten van het publiek met hun schitterende vertolking van de fantastische Abba-liedjes. Hun set was een waar feest met alle klassiekers als Dancing Queen, The Winner Takes It All, Waterloo, Take A Chance On Me … en zoveel meer. En het dient gezegd, het publiek zong duchtig mee.

Afsluiter

Afsluiter van dienst was ‘Queen by Miracle’. De Nederlandse Queen tribute band staat al 25 jaar aan de top van het muzieklandschap en dat bewezen ze opnieuw met een niet te evenaren set dat ze het publiek voorschotelden. Met hun eigen versie laten ze de muziek spreken en herleven. Niet moeilijk dus dat de menigte uit haar dak ging en de tent op z’n kop zette. Een waardige afsluiter van een uitstekend tweedaags Plectrumfestival, waaraan The Party Def tot diep in de nacht nog een muzikaal toetje breidde met een vette afterparty. (EV)