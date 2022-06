p’LatseDoen pakt uit met De Dolfijntjes én Flip Kowlier

Na een jaar zonder en een jaar met een aangepaste versie van p’LatseDoen, pakt zaterdag 9 juli de organisatie achter het festival p’LatseDoen weer uit met een groot feest op De Vlaskouter in Kuurne.

“We hebben reeds heel wat energie gestoken het voorbije jaar om van de editie van p’LatseDoen ‘22 een knaller te maken”, vertelt Deef Vanquackebeke van p’LatseDoen. “We haalden alles uit de kast om een topprogramma voor te schotelen. Om 16u trappen de mannen van The Waltz het festival op gang. Ruige gitaren, dat mag wel eens. En met (oud-)Kuurnenaar Benoit Lafaut in de rangen halen we voor het eerst sinds lang nog eens ‘Kuurns Talent’ naar ons podium. Verder verwelkomen we op p’LatseDoen de ReEditors, een Nederlandse band die als geen ander het repertoire van Editors brengt. Tijd om voor het eerst op de dag al eens samen de stembanden hun werk te laten doen. Dat we met de organisatie fan zijn van winnaars van ‘De Nieuwe Lichting’ van Studio Brussel, toonden we in het verleden al. Ook komende editie is dat niet anders met de mannen van Ramkot die met hun ongelofelijk straffe sound, iedereen van de sokkel komen blazen.”

“We zijn tevens trots dat we ons publiek kunnen trakteren op niet 1, maar 2 absolute kleppers. Eerst komt Flip Kowlier het mooie weer maken. De man voorstellen hoeft waarschijnlijk niet en dat er meegezongen zal worden, dat staat vast. Daarna is het de beurt aan De Dolfijntjes. De band staat al sinds 2013 op ons verlanglijstje en we zijn dan ook gigantisch trots dat ze er in 2022 eindelijk bij zullen zijn. De band heeft een ijzersterke livereputatie en Kuurne zal zeker tonen dat ze klaar zijn om helemaal uit de bol te gaan.”

Afsluiten wordt in 2022 echter niet zoals voorgaande edities gedaan met een DJ, maar wel met een stevige partyband! Daarom kozen de organisatoren van p’LatseDoen voor The Juliets die bezig zijn aan hun weg naar de top. Een resem hits en medleys aan een snoeihard tempo. Dit wordt ongetwijfeld een knalafsluitingsfeest voor de aanwezigen van p’LatseDoen. In tegenstelling tot de edities die plaatsvonden voor corona is p’LatseDoen ook dit jaar opnieuw een betalend festival geworden. Ondanks de heel aantrekkelijke affiche houdt de organisatie hun inkomprijs echter heel democratisch. Wie erbij wil zijn betaalt 10 euro per persoon. Tickets en verder info over p’LatseDoen vindt u via www.platsedoen.be