Plannen voor ‘Arnohuis’ in Oostende

Er zijn plannen om in Oostende een ‘Arnohuis’ op te richten om de herinnering aan de op 23 april overleden topartiest levendig te houden. “We zijn een locatie aan het zoeken, maar dat is niet simpel”, zegt Peter Hintjens, de broer van.

“We hebben lang geleden al eens gesproken over een Arnohuis, maar nu is het idee weer naar boven gekomen”, vertelt Peter, die ook meespeelt op zijn broers nieuwe, laatste cd Opex, die nu vrijdag 30 september verschijnt.

“We hebben recent een heleboel materiaal uit Arno’s Brusselse appartement weer naar Oostende gebracht. We zoeken een centraal gelegen plaats waar ruimte is voor een vaste tentoonstelling, tijdelijke tentoonstelling, een zaaltje voor concerten en een café. Er komt natuurlijk veel bij kijken. Arno’s boezemvriend en fotograaf Danny Willems is bij het project betrokken, zijn vaste bassist Mirko Banovic, Toerismedirecteur Peter Craeymeersch en directeur Stefan Tanghe van cultuurcentrum De Grote Post. We hebben al enkele keren samen gezeten. Er zijn enorm veel ideeën, maar eerst kijken we uit naar een locatie, en ook naar financiële middelen.”