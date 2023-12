Pipers in concert in De Kouter

Op zaterdag 9 december vormt De Kouter het decor voor een uniek winterconcert van de Flanders Memorial Pipe Band uit Poperinge. Er wordt die avond ook een eigen smaakvol blond bier gelanceerd: Highland Hops.

“Zeventien jaar geleden startten enkele muzikanten met doedelzak in Poperinge”, zegt Dries Wyffels van de Flanders Memorial Pipe Band. “Poperingenaar Jean-Pierre Vermeulen maakte in 2006 een reis naar Schotland en hij ontmoette er een jongerenband, Kintyre School Pipe Band. Onmiddellijk had hij de kriebels te pakken. Gefascineerd door de Schotse doedelzak- en drummuziek maakte hij zijn droom waar. In oktober 2006 werd een nieuwe pipeband boven de doopvont gehouden: de Flanders Memorial Pipe Band. Jean-Pierre contacteerde enkele geïnteresseerden waaronder Ben Vandelannoote (huidige Pipe-Major) en Jurgen Sergier en leerde hen de doedelzakmuziek aan. De eerste drummers kwamen de pipers versterken en snel groeide de groep uit tot een 10-tal leden. In 2010 telde de FMPB zo’n 25 leden, die elk op hun eigen tempo de techniek en liederen aanleren.”

Fusie

Begin 2014 ontmoetten de Flanders Memorial Pipe Band (Poperinge) en de RBLS Passchendaele 1917 Pipes and Drums (Zonnebeke) elkaar en besloten samen verder te stappen. Hun gezamenlijke missie: mensen groeperen die zich aangetrokken voelen tot de Schotse cultuur en meer in het bijzonder de Schotse muziek en folklore. In december 2016 werd het spreekwoordelijk huwelijk voltrokken met een juridische fusie van de twee vzw’s.”

Eigen bier

Op 9 december geeft de band een uniek winterconcert in De Kouter in Poperinge. “Dit eenmalig concert betekent een avondje muzikaal genieten. De band zal het beste van zichzelf geven. En wie weet, brengt dit concert de Schotse muzikale microbe bij jou tot leven, en schrijf je je in voor het opleidingstraject bij de band. Tijdens diezelfde avond wordt ook een eigen smaakvol blond bier voorgesteld: de Highland Hops.” (API)

Het concert vindt plaats op zaterdag 9 december om 19.30 uur. Tickets via info@fmpb.be.