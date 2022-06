PINGPONGCLUB stelt debuut-ep voor op dak van Wilde Westen: “We staan al een half jaar te popelen”

Ze waren al even opgewarmd, maar volgende week mogen de heren van PINGPONGCLUB zich eindelijk helemaal klaarstomen voor hun langverwachte thuismatch. Na twee keer uitstellen vindt dan de ep-releaseshow van deze Gents-Kortrijkse indierockband plaats op het dak van Wilde Westen. “We verwachten dat iedereen onze nummers ondertussen kan meezingen”, knipoogt frontman Jonas Desmet (27).

PINGPONGCLUB, dat zijn Jonas Desmet, Lowie Clapéron, Jatse Behaeghe en Wouter Vandersyppe. Alle vier hebben zij hun roots in Kortrijk, maar drie van hen zijn na hun studies blijven plakken in Gent.

Waar staat jullie pingpongtafel?

Jonas Desmet: “Die hebben we niet en we hebben zelfs nog nooit samen gespeeld. Onze bandnaam bedachten we tijdens een niet zo nuchtere brainstormsessie op een repetitieweekend, waarbij we vooral naar iets opvallends zochten. Achteraf bleek ‘PINGPONGCLUB’ geen goeie zet voor wie ons wil googelen. Tegen dat we daarachter kwamen, had onze Facebookpagina echter al meer dan honderd likes, dus hebben we het maar zo gelaten.” (lacht)

Hoe lang zijn jullie al bezig?

Jonas: “Van in 2019. Toen waren we een van de finalisten van Sound Track en een jaar later schopten we het ook tot in de selectie voor Humo’s Rock Rally. In die beginjaren hebben we veel kilometers gedaan met onze eerste songs. We speelden toen een veertigtal shows in West- en Oost-Vlaanderen. Zo werkten we aan onze naamsbekendheid en onze livereputatie, wat dan weer tot nieuwe optredens leidde. Begin 2020 hadden we zelfs een Nederlandse tour en stonden we onder meer op het ESNS showcasefestival in Groningen. Maar toen stak corona de kop op…”

Wat hebben jullie toen gedaan?

Jonas: “De eerste lockdown was voor mij een godsgeschenk om nieuwe nummers te schrijven. Na de versoepelingen hebben we in de zomer van 2020 zes songs live opgenomen in Muziekcentrum Track, met de bedoeling om die op een ep uit te brengen. Daarna volgde er echter een nieuwe lockdown, waarop we nog meer nieuwe tracks maakten. Zo namen we in het voorjaar van 2021 opnieuw zes nummers op, dit keer in de Dunkstudios in Zottegem. Uiteindelijk hebben we van die twaalf songs de helft overgehouden, die nu verzameld staan op de finale versie van onze debuut-ep.”

Jullie kregen voor die opnames de hulp van producer Robin Aerts. Hoe verliep die samenwerking?

Jonas: “Robin speelt ook basgitaar bij Het Zesde Metaal, die dezelfde manager hebben als wij. Zo kwamen wij met elkaar in contact en er was meteen een klik. Zijn feedback was heel direct, maar wel terecht. Muzikaal mocht het volgens hem allemaal wat ruwer en steviger klinken. Hij is trouwens ook auteur van kinderboeken en veel teksten van Het Zesde Metaal zijn mede van zijn hand. Door hem ben ik mij ook meer beginnen focussen op mijn lyrics, zodat die dan nog meer op punt stonden.”

Wat mogen we verwachten van jullie releaseshow?

Jonas: “Onze ep is ondertussen een half jaar geleden op vinyl uitgebracht. De releaseshow stond eerst in december 2021 gepland, werd naar februari 2022 verplaatst en werd toen nog eens uitgesteld. Enerzijds staan wij dus al even te popelen; anderzijds hebben we het liever zo, zonder maatregelen en onder de avondzon op het dak. Ondertussen kunnen wij trouwens een paar special guests en nog een pak nieuwe nummers meenemen. Zo zullen we fans die de ep al grijsgedraaid hebben en alle songs kunnen meezingen alsnog verrassen!”

Het optreden van PINGPONGCLUB vindt plaats op vrijdag 17 juni bij Wilde Westen.