Pigs On The Moon organiseren opnieuw tributeconcert in Tieltse Europahal

Patrick Dierickx, Danny Steenhuyse, Chris Vyncke en Wim Vyncke: een hechte vriendengroep uit Wingene met één gedeelde passie: de legendarische rockband Pink Floyd. Samen vormen ze ‘Pigs On The Moon’ en op zaterdag 15 oktober organiseren ze voor de zesde keer een concertavond in de Europahal in Tielt. Wij spraken met ‘Pig’ Patrick Dierickx.

“Wij zijn alle vier heel grote fans van Pink Floyd en vonden het dan ook logisch dat de naam van de organisatie een link met de band heeft. De naam is een samensmelting van de opblaasbare varkens (in het Engels pigs) die de band gebruikte tijdens hun liveshows en de lp The Dark Side of the Moon”, legt Patrick uit.

De vriendenbende pikt graag eens een concertje mee en zo ontstond ook het idee om zelf eens iets te organiseren. “Aangezien Pink Floyd niet meer optreed, enkel bassist en zanger Roger Waters nog, gingen we soms naar tributeconcerten kijken. Maar die concerten zijn jammer genoeg vaak heel ver rijden, dus dachten we kunnen we dat zelf eens niet organiseren in de buurt”, vertelt Patrick.

Al van 2016 organiseren de Pigs een concert in de Europahal met telkens één tributeband, dit jaar pakken ze (na twee jaar corona) uit met drie bands. “The Obscure, de coverband van The Cure, hebben we al eens aan het werk gezien en die klonken bijna als twee druppels water als de echte band. Toen beslisten we om binnen het New Wave-genre te blijven en gingen we op zoek naar de betere tributebands”, aldus Patrick. (LVC)

Naast The Obscure staan ook coverbands van Sisters of Mercy en Joy Division op de line-up. Tickets kosten 25 euro en zijn verkrijgbaar viawww.pigsonthemoon.be. De deuren gaan open om 18 uur en het eerste concert start om 19 uur.