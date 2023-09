Pigs On The Moon brengt David Bowie tribute band naar de Europahal

De Wingense vereniging Pigs On The Moon, die sinds 2016 jaarlijks coverbands van de grootste namen uit de rockgeschiedenis naar Tielt haalt, brengt op zaterdag 14 oktober de David Bowie tribute band Starman en de Dire Straits coverband Final Straits naar de Europahal.

Na eerdere tributes aan Pink Floyd, Fleetwood Mac, Supertramp, Bruce Springsteen en The Cure is de headliner dit keer de negenkoppige Nederlandse tribute band Starman. “Frontman Rias Baarda komt qua stem, looks en présence griezelig dichtbij de oude meester”, weet Patrick Dierickx van Pigs On The Moon. “Een must-see voor zowel de verstokte Bowiefan als voor hen die nog niet zo bekend zijn met zijn repertoire.”

Nog op de affiche staat de West-Vlaamse Dire Straits tribute band Final Straits. Ze brengen klassiekers als Tunnel of Love, Down to the Waterline, Money for Nothing, Heavy Fuel en Calling Elvis tot leven. De rockcoverband Secret Mission tot slot mag om 19.15 uur de spits afbijten in de Europahal. Zij brengen covers van onder meer Van Halen, Thin Lizzy en Metallica.

Tickets kosten 25 euro in voorverkoop of 30 euro aan de deur. Meer info op www.pigsonthemoon.be. (SV)