Piet Benoit en The Terrific Three hebben nieuwe cd uit: “Muziek is ideale therapie”

Piet Benoit en zijn muzikale geestesgenoten van The Terrific Three hebben met ‘Nearly Perfect, Nearly Terrific’ een gloednieuwe cd uit. De muziek van het trio varieert van pop tot rock, van reggae tot blues. “Onze inspiratie lijkt wel onuitputtelijk want we hebben al volop ideeën voor een nieuw schijfje”, klinkt het enthousiast.

“Muziek is de moedertaal van het hart”, beweerde ooit Ernst Hohenemser. Van de onwrikbare waarheid die achter deze gevleugelde woorden schuilgaat, hoef je Piet Benoit (66) geenszins te overtuigen. Muziek is de grote passie van de master lichamelijke opvoeding die jarenlang les gaf aan het Heilig Hartcollege in Waregem en zijn vrije tijd, behalve aan muziek, besteedt aan werken in de grote ecologische tuin en het gezin met vier kinderen en vier kleinkinderen.

“Als voorlaatste telg van een kroostrijk Deerlijks gezin was ik al van kindsbeen af gebeten door de muziekmicrobe”, start Piet Benoit zijn verhaal. “Mijn moeder had een grote voorliefde voor het Franse chanson en klassieke muziek. Mijn vader, die ook de Portugese taal beheerste, dweepte dan weer met Zuid-Amerikaanse muziek. Muziek was nooit ver weg. Ik luisterde als jonge snaak naar de muziek van mijn broers: The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin… De volgende stap was Het Mezennestje, het kinderkoor van wijlen meester Noël Secember. Met de baard in de keel kende mijn carrière als koorlid een einde. Een volgend hoogtepunt kwam er aan toen ik in het derde middelbaar met enkele leeftijdsgenoten een ouderavond van de scouts hielp opluisteren. Met de Zwinneblazen brachten we een geslaagde imitatie op eigen instrumenten van ’t Kliekske en we waren terstond gegeerd wild in scoutsmiddens. Ondertussen was ik, in navolging van twee broers, ook begonnen met gitaar spelen.”

Zelf componeren

“Met te trouwen en de komst van vier kinderen kwam er tussen mijn 20ste en 40ste niets in huis van muziek. Maar na twee decennia borrelde het blijkbaar weer op. Ik volgde een opleiding klassieke gitaar aan de muziekacademie in Waregem en kreeg er bovendien goesting om zelf te beginnen componeren en liedjesteksten schrijven.”

Samen met Patrick Devos, die al even begeesterd was door muziek, was Piet ondertussen al geruime tijd trainer bij badmintonclub DZ99 in Deerlijk. “Op een zekere dag vroeg Patrick me mee naar de opname van zijn volgende cd bij Mario Demets”, gaat Piet verder. “Met mijn klassieke gitaar mocht ik een beetje freewheelen en dat werd positief onthaald. Mario blikte mijn gitaarpartij in op een klein bakje. Voor mij – een technische nul – was dit een wonder. En zie, samen met Pat Foxx (Patrick Devos) en Em Dee (Mario Demets) werd ik zomaar lid van de nieuwe groep The Terrific Three (TTT).”

Volop inspiratie

The Terrific Three is heel productief en heeft ondertussen al verscheidene cd’s op het actief staan. De jongste cd van TTT ‘Nearly Perfect, Nearly Terrific’ kreeg gestalte tijdens de lockdown. Er staan twaalf nummers op. De muziek varieert van pop tot rock, van reggae tot blues. De teksten van luchtig tot een ferme rugzak, van wijs tot hilarisch. Optreden met The Terrific Three doen we eigenlijk niet en we repeteren ook maar één keer in de maand. Samen musiceren en er plezier aan beleven, het therapeutische karakter van muziek, daar draait het bij ons om”, besluit hij. (DRD)