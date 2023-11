Peter Vanlaet (Mama’s Jasje) treedt op in kerk van Gits

De vzw BTFly haalt op zaterdag 2 december Peter Vanlaet van Mama’s Jasje naar de kerk van Gits. De opbrengst gaat dit keer naar De Warmste Week.

“Peter Vanlaet brengt er een akoestisch optreden, waarbij hij de mooiste liedjes uit zijn 33-jarige carrière brengt. Wat het geheel exclusief maakt, is uiteraard de setting. De Sint-Jacob de Meerderekerk in Gits is een uniek en intiem kader om de theatershow te aanschouwen. Peter Vanlaet brengt een gitarist, een pianist en twee backing vocals mee.”

“Om 19 uur gaan de deuren open, terwijl er nog een drankje kan genuttigd worden voor de kerk. Ondertussen is al meer dan 65% van de kaarten de deur uit. Wie erbij wil zijn, moet zich wel een beetje haasten”, zegt organisator Tim D’heedene.

Verwerkingsproces

De vzw BTFly is een vereniging die in de coronaperiode ontstaan is na het overlijden van het dochtertje van Tim. “Het was voor mij een soort verwerkingsproces om evenementen te organiseren ten voordele van onder andere Music for Life. Zo bracht ik vier jaar geleden al Stan Van Samang naar Gits. De opbrengst gaat telkens naar het goede doel. Deze keer is dat De Warmste Week. Het is ons plan om er een jaarlijkse traditie van te maken.” (EVG)