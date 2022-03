Percussie-ensemble zet nieuw showproduct op de planken in Dadizele: “Het publiek zal een nieuw DrumSpirit aan het werk zien”

Het Dadizeelse percussie-ensemble DrumSpirit bleef niet bij de pakken zitten tijdens de coronacrisis. Op zaterdag 12 maart stelt DrumSpirit haar nieuwe showproduct voor. Dat gebeurt voor eigen publiek in Dadizele.

Het voorbije decennium gooide DrumSpirit hoge ogen in binnen-en buitenland. De coronacrisis betekende echter een serieuze streep door de rekening van de muzikanten. “Individualisme, angst en onzekerheid. Dat leerden we de afgelopen maanden maar al te goed kennen op maatschappelijk vlak. Cultuur en verenigingen snakten naar het potentieel van samenhorigheid en vriendschappen”, aldus Giovanni Maes van DrumSpirit.

Europese wedstrijd

De Dadizeelse muzikanten zochten naar manieren om hun passie voor muziek toch over te brengen naar elkaar. “We waren creatief met de heersende maatregelen en pikten de draad snel weer op. We hadden een duidelijk doel voor ogen: muziek maken, een ploeg vormen en performen als één.”

Dat resulteerde uiteindelijk in het allernieuwste showproduct van DrumSpirit: One. “Ondertussen brachten we de show al in het Nederlandse Almere waar we deelnamen aan de voorronde van de Europese Indoor Percussiewedstrijden.”

Eind deze maand neemt DrumSpirit deel aan de finale van die wedstrijd. Die gaat door in het Nederlandse Eindhoven.

Naar goede gewoonte krijgt de nieuwe themashow ook een toonmoment voor eigen volk: familie, vrienden en kennissen uit Dadizele. Aanstaande zaterdag 12 maart organiseert DrumSpirit een nieuwe showcase in de polyvalente loods in Dadizele, de thuisbasis van de groep. De deuren openen er om 16 uur, de showcase start een halfuurtje later. Het optreden zal ongeveer een uur duren. “Het publiek zal er voornamelijk een nieuw DrumSpirit aan het werk zien. Een groot aantal nieuwe talenten zal er op de planken staan, terwijl het stafteam de producties van DrumSpirit leidt.”

DrumSpirit zit voortaan ook letterlijk in een nieuw kleedje. “We nemen afscheid van ons typisch zwart-rode vestimentaire garderobe.” Ondertussen durven de muzikanten weer helemaal vooruit kijken. De komende maanden staat er heel wat op til. “We zullen deze zomer met onze Drumline XL-formatie te zien zijn op tal van evenementen in binnen- en buitenland. Daarnaast presenteren we natuurlijk ook graag onze One-show aan het grote publiek.”

(BF)