Pekkersfeesten halen newwavelegendes, onder meer uit Roeselare en Brugge, naar Izegem

De Pekkersfeesten zijn op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli in een organisatie van Magik Events aan een tweede editie toe. Decor is opnieuw de grote zaal van cultuurhuis De Leest in Izegem, met optredens van kleppers als Vive la Fête.

Francis Leman van cultuurcafé De Leest en zoon Matthias, die Magik Events runt, staan in voor de organisatie. “We zijn blij dat we weer een mooie affiche hebben kunnen samenstellen, met opnieuw de focus op genres als new wave en postpunk, met ook uitstapjes naar rock”, vertelt het duo.

“We kiezen daar bewust voor omdat je in de concertscene niet veel dergelijk aanbod vindt en er ook in Noord-Frankrijk een grote aanhang voor te vinden is. We zijn alvast heel fier dat we met Vive la Fête een mooie headliner voor vrijdag hebben.”

“Els Pynoo en Danny Mommens komen er hun 25-jarig bestaan vieren en gaan ook nummers uit hun nieuwe album spelen. Vrijdag openen de deuren om 19 uur. Supportact van dienst is D:Zine. Deze uit Brugge afkomstige groep was aanvankelijk een newwavecoverband, maar ze maakten al snel ook eigen nummers. Na enkele jaren stilte treden ze sinds 2019 opnieuw op met een nieuwe bezetting.”

The Sisters of Mercy

Op zaterdag openen de deuren al om 12 uur uur met opnieuw een mooi alternatief programma, dat om 13.30 uur start. “Op de affiche vinden we Corina en Kurt van Black Snow in Summer. Hun coldwaveband brengt donkere synth-wave met geluid dat doet denken aan The Human League, Soft Cell en Anne Clark.”

“Ook Subatomic Strangers staan geprogrammeerd, met frontzangeres Sharon Braye uit Roeselare. Hun genre bevindt zich tussen synthrock en new wave. ’n Tale brengt dan weer de broers De Blauwe naar Izegem met hun newwavesound.

“Verder hebben we nog coverband The Mistress of Jersey uit Gent, opgericht om de hoogdagen van The Sisters of Mercy opnieuw tot leven te brengen. A Slice of Life brengt dan weer Belgische postpunk, terwijl Vomito Negro zwarte, kille en onderkoelde electro brengt.”

Danstempel

“We zijn ook heel trots dat we darkwavepioniers Clan of Xymox hebben kunnen strikken. Een band die door elektronische muziek wordt aangevuurd, maar altijd vastbesloten is om iets te maken dat helemaal van hen zelf is. Tot slot tovert dj Fap Noir het cultuurcafé na de optredens nog om tot een danstempel, waar je tot in de vroege uurtjes terecht kan.”

Deze zomer pakt het Cultuurcafé ook opnieuw uit met een gezellige reeks gratis terrasconcerten. Op 5 juli komen de Royalty Busters optreden, op 12 juli de Travelbees, op 19 juli de Tjillybeans, op 16 augustus Tjeeventig en op 23 augustus Hyde The Jekyll.