Pauline op het podium van Marktrock Poperinge: “Ze pakt met haar stem elk publiek in”

De organisatie van Marktrock Poperinge voegde een nieuwe naam toe aan de affiche van de 36ste editie. Op zaterdag 26 augustus zal Pauline ook op het podium staan. Op vrijdag 25 augustus voorziet dj T-Fort de afterworkparty.

“De 21-jarige Lommelse maakte haar grote droom waar door het eerste seizoen van Regi Academy te winnen, dook samen met Regi de studio in voor de singles ‘Duizend Sterren’ en ‘Lost Without You’, schitterde naast op talloze podia in Vlaanderen ook al in het grootse Sportpaleis en tekende een platencontract bij CNR Records”, klinkt het bij de organisatie van Marktrock Poperinge.

“Daarmee maakt Pauline het nu ook solo helemaal waar, met als kers op de taart haar eerste, succesvolle solosingle ‘Uit Mijn Hoofd’. Pauline is van kinds af aan gebeten door muziek en is met haar unieke stemgeluid en ravissante uitstraling een rijzende ster in de Vlaamse muziekwereld. In 2023 staat Pauline er meer dan ooit solo met een wervelend live on tape-optreden, met focus op dance. Pauline pakt met haar stem elk publiek in en maakt van elk optreden een meer dan geslaagd feest. Wat een ongelofelijk parcours heeft Pauline al afgelegd.”

Afterworkparty

Op vrijdag 25 augustus staat de afterworkparty op het programma. “Vanaf 17.30 uur zal dj T-Fort het weekend inluiden. We ontvangen alle (werkende) feestvierders al dan niet nog in vakantie(sfeer) met open armen om onze 36ste editie feestelijk te openen. We voorzien dit jaar opnieuw een happy hour formule. Namelijk één consumptie kopen en één gratis. Dit Happy Hour zal plaatsvinden van 18 tot 19 uur.”

Ook #LikeMe, Belle Perez, Level Six, coverband Crystal Moon en de tributeband De Kreunaers 2.0 staan op de affiche van Marktrock Poperinge.