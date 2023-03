Pasar viert Valentijn en organiseert ontbijtwandeling

Nico Debuck én Garry Hagger op één affiche ter gelegenheid van de valentijnsavond van Pasar Ardooie – Koolskamp. Dat moest vonken geven. En wie er was, heeft vanaf de eerste minuut genoten.

Nico Debuck, een Koolskampnaar die een uitgebreid repertoire van covers brengt, bracht de ambiance in de zaal. En ook de gerenommeerde Garry Hagger zorgde voor de sfeer waarop de zaal wachtte. “Onze beste Valentijn ooit”, hoorden we van verschillende feestgangers, die bovendien een heerlijk valentijnsmenu kregen in een organisatie van Pasar. De volgende activiteit van Pasar is een ontbijtwandeling waarmee men de lente aankondigt. Wandelen doen ze in de omgeving van Hoeve ter Kerst in Giys op 19 maart. Info en inschrijven op 0497 38 37 74 bij Rita Watteny. Op de foto zien we Nico Debuck met het bestuur van Pasar. (foto JM)