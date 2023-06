Partyband 4 Elements rockt stevig

‘Where The Streets Have No Name’ van U2, ‘Proud Mary’ van Tina Tuner en ‘Sex on Fire’ van Kings of Leon: dat is een kleine greep uit de playlist van Partyband 4 Elements. Frontvrouw Kelly Vanden Broecke rockt op het podium samen met Nico Willem, Yves Bossuyt en Francis Snauwaert.

Partyband 4 Elements bestaat, zoals de naam het al verraadt, uit vier elementen. Dat zijn drummer Nico Willem uit Zedelgem, gitarist Yves Bossuyt uit Sint-Andries, bassist Francis Snauwaert uit Waardamme en -last but not least- frontvrouw Kelly Vanden Broecke uit Sint-Kruis.

Het idee ontstond bij Nico Willem. “Ik ben, net als Francis en Yves, muzikaal actief in verschillende bands. Partyband 4 Elements zie ik als mijn kindje, een eigen en nieuw muzikaal project.”

Atypische nummers

“Sfeer, ambiance en hits vormen de ingrediënten. We kiezen bewust voor niet al te typische covernummers, zoals Tainted Love, Lepeltjesgewijs en Sex on Fire. We brengen vooral rocknummers die door mannen gezongen worden, maar die bij ons door Kelly tot leven gebracht worden”, zegt Nico, die ook drummer is bij Reboot, KABA en Not Rosie. Yves speelt bij Not Rosie en bij Los D’erover, Francis bij Reboot, Sounds Familiar en Not Rosie. Kelly heeft ook een muzikale achtergrond, maar spaart vandaag al haar krachten en haar stem voor Partyband 4 Elements.

De band begon te repeteren in de studio bij Nico thuis tijdens corona en gaat ondertussen op pad met een vaste crew die bestaat uit geluidstechnicus Hendrik Collier, lichtman Ward Verduyn en fotograaf Wouter Vercruysse.

In het Bloemenhuisje

“Ons eerste optreden was vorig jaar in Zulte voor de Make-A-Wish Foundation. De mensen moesten toen nog blijven zitten aan tafel, wegens de coronamaatregelen. Vandaag is die tijd gelukkig voorbij. Vanavond (vrijdag 9 juni, red.) treden we op tijdens het bedrijfsfeest van de gemeente Zedelgem. Wie zin heeft in een leuk feestje en ons aan het werk wil zien en horen, is op vrijdag 16 juni om 20 uur welkom in het Bloemenhuisje in Oostkamp. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina voor meer nieuws.” (BC)

Info: www.facebook.com/partyband4elements